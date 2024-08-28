Разин об отказе играть с «Нефтехимиком»: «Здесь хоккей, а не регби. Я спросил, будут ли санкции, если уведу команду, сказали – не будет. Извиняюсь перед болельщиками, телевизионщиками»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
«Очень жалко, что мы потеряли еще одного лидера команды. Извиняюсь перед болельщиками, что матч не доиграли, перед телевизионщиками. А то, что пишут, что я увел команду, потому что не было удаления, – это все ерунда.
Я сразу спросил, будут ли какие-то санкции, если я уведу команду. Мне сказали, что санкций не будет. Поэтому, даже если бы было удаление, я бы все равно команду увел, потому что играть с соперником, который пытается не в хоккей играть, а во что-то другое, с которым нам еще три матча в сентябре играть, просто не хочется.
Здесь все-таки игра называется хоккей, а не регби, не американский футбол. Поэтому я надеюсь, что санкции там не ко мне применят, а к человеку, который просто…», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»
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