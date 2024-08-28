  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»
10

Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»

Андрей Разин оценил силовой прием Романа Абросимова против Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

«Надо, наверное, подразделять, что есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты. Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое надо пожизненно человека наказывать – дисквалифицировать.

Это мое личное мнение. Я послушал главного тренера «Нефтехимика», и он всю вину свалил на Вовченко», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. 

Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
Мемориал Ромазана
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Леонтьев о хите Абросимова на Вовченко: «Чистый силовой, какие претензии? Катиться по чужой синей линии – чревато. Давайте на предсезонных турнирах отменим силовые, будем играть резервистами»
13сегодня, 17:07
Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»
28сегодня, 16:48
Разин увел «Металлург» в раздевалку в 3-м периоде игры с «Нефтехимиком» после хита на Вовченко. Магнитогорцы получили техническое поражение в матче Мемориала Ромазана
24сегодня, 16:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Леонтьев о хите Абросимова на Вовченко: «Чистый силовой, какие претензии? Катиться по чужой синей линии – чревато. Давайте на предсезонных турнирах отменим силовые, будем играть резервистами»
13сегодня, 17:07
Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»
28сегодня, 16:48
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Югру», «Амур» одолел «Ладу»
9сегодня, 16:34
Разин увел «Металлург» в раздевалку в 3-м периоде игры с «Нефтехимиком» после хита на Вовченко. Магнитогорцы получили техническое поражение в матче Мемориала Ромазана
24сегодня, 16:16
Мемориал Ромазана. «Металлург» получил техническое поражение в матче с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» по буллитам победил «Магнитку»
13сегодня, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Зарплата Сизова в «Динамо» Москва – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
1сегодня, 16:34
Роман Ротенберг: «В честь победы СКА-1946 в Кубке Харламова мы вручим парням перстни 30 августа на презентации команды. Ждем защиту титула!»
7сегодня, 15:28Видео
Агент Овечкина: «Александр в хорошей форме, к сезону готов, тренируется каждый день, со здоровьем у него все в порядке»
5сегодня, 15:13
Нечас о продлении с «Каролиной»: «Ситуация была 50 на 50, но мы перевернули эту страницу. Здесь мой дом, я счастлив, что вернулся»
1сегодня, 15:02
Кузнецов о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в будущем сезоне: «Надеюсь на это. Чтобы он уже не мучился в следующем году»
сегодня, 13:59