Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
«Надо, наверное, подразделять, что есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты. Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое надо пожизненно человека наказывать – дисквалифицировать.
Это мое личное мнение. Я послушал главного тренера «Нефтехимика», и он всю вину свалил на Вовченко», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»
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