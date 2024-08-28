Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»

Андрей Разин оценил силовой прием Романа Абросимова против Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко .

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Надо, наверное, подразделять, что есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты. Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое надо пожизненно человека наказывать – дисквалифицировать.

Это мое личное мнение. Я послушал главного тренера «Нефтехимика », и он всю вину свалил на Вовченко», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин.

Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»