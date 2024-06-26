Макдэвид – 3-й в истории НХЛ полевой игрок с «Конн Смайтом», не набравший очков в 2 последних играх финала

Коннор Макдэвид не набрал очков в 2 последних играх финала, но получил приз MVP.

Капитан « » стал лучшим бомбардиром плей-офф , набрав 42 (8+34) очка в 25 играх. Он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу результативных передач за один розыгрыш.

При этом 27-летний канадец не отметился результативными действиями в двух последних матчах финала против «Флориды» (3-4 в серии, 5:1 и 1:2 соответственно).

До него обладателями «Конн Смайт Трофи» становились 37 полевых игроков (трофей вручается с 1965 года, Бобби Орр, Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби выиграли приз по 2 раза).

До Макдэвида только двое из них не набирали очков в двух последних матчах финала – форвард (1999, «Даллас», против «Баффало») и защитник (2002, «Детройт», против «Каролины»).

Рекорд по числу очков в двух последних матчах финала для обладателей «Конн Смайта» делят Уэйн Гретцки (1988, «Эдмонтон», 7 очков против «Бостона», 1+6) и Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 7 очков против «Миннесоты», 2+5).

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