Курдин про «Конн Смайт»: «Решили с политической обстановкой. Русских не особо жалуют призами. Если есть вариант отдать нашему или канадцу, то лучше дадут Макдэвиду, своему»

Геннадий Курдин высказался о том, что Сергей Бобровский не получил «Конн Смайт Трофи».

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан « » . Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». занял четвертое место в голосовании журналистов.

«Чаще дают тем, кто выиграл, поэтому немного удивительно, что дали не Бобровскому.

Здесь решили еще и связи с политической обстановкой. Русских не особо жалуют какими-то призами.

Если есть вариант отдать нашему или канадцу, то лучше дадут, конечно, Макдэвиду, своему.

Бобровский – лучший вратарь на данный момент. Результат это показывает», – сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.