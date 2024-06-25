Курдин про «Конн Смайт»: «Решили с политической обстановкой. Русских не особо жалуют призами. Если есть вариант отдать нашему или канадцу, то лучше дадут Макдэвиду, своему»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Политика Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался о том, что Сергей Бобровский не получил «Конн Смайт Трофи».

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». Сергей Бобровский занял четвертое место в голосовании журналистов.

«Чаще дают тем, кто выиграл, поэтому немного удивительно, что дали не Бобровскому.

Здесь решили еще и связи с политической обстановкой. Русских не особо жалуют какими-то призами.

Если есть вариант отдать нашему или канадцу, то лучше дадут, конечно, Макдэвиду, своему.

Бобровский – лучший вратарь на данный момент. Результат это показывает», – сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.

4 комментария
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Человек пропустил 18 шайб за 3 матча, о какой награде идёт речь? Вот лишь бы балтовать просто так. Бобровский не заслужил этот приз больше Макдэвида это однозначно
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Подндоело уже это нытье
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Наверно по этому выйграла команда с 3-мя русскими, а не без них
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да . результат 1:8 - многое показывает...
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