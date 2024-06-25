Коммодор о том, что Макдэвид не забрал «Конн Смайт»: «Должен заткнуться любой, кто считает это неуважением. Коннор пожал руку каждому во «Флориде». Просить его выйти и принять приз – абсурд»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Майк Коммодор НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Майк Коммодор не согласен, что Коннор Макдэвид проявил неуважение.

Капитан «Эдмонтона» получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, но не забрал награду на льду.

«Ойлерс» уступили «Флориде» (1:2) в седьмом матче финальной серии.

«Любой, кто называет поведение номера 97 неуважительным из-за того, что он не вышел, чтобы принять приз «Конн Смайт Трофи», должен немедленно заткнуться.

Он шел самым первым на рукопожатии и пожал руку каждому хоккеисту и тренеру «Флориды».

Он ждал каждого партнера по команде, покидавшего лед. Коннор не мог показать еще большего уважения, на мой взгляд.

Он находился в раздевалке и был подавлен вместе с партнерами по команде. Просить его выйти и принять приз – это абсурд», – заявил бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор.

27 комментариев
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Ну да, там сидит полностью убитая раздевалка Нефти, а Макдэвид в этот момент должен бежать за призом. Правильно сделал, что не вышел.
А лиге стоит продумать, как поступать в таком редком случае. В конце концов, можно и не вытаскивать приз на лед, если его вручают проигравшему. Наградят на церемонии по итогам сезона.
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болел за Флориду. но прекрасно понимаю Мака и принимаю его решение. проиграть с минимальным счетом в 7й игре. после того как ты сравнял счет в серии с 0-3. это еще тот удар по моральному состоянию.он же человек а не робот
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Я вообще думал, что так и должно быть, игрок проигравшей команды не должен ехать за призом. Вручите тогда сразу, пока он на льду, а не заставляйте выходить отдельно из раздевалки под свист трибун.
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Величайший даже здесь велик! Было бы очень некрасиво с его стороны приносить в раздевалку, где сидят его товарищи только что проигравшие кубок Стенли, свой индивидуальный приз!
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Люди с боровским уже крышкой поехали. Последние киперы с конём 94 отр бросков. Какой бобр с 90.5. Аналогичные скинеру. Если бы не мак, то барков был бы номинирван.что "депутаты вылезли, что тут смотрящие раз в год хоккей. Страшно за будущее планеты, читая тут людей.
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Ответ memphis
Ну да, там сидит полностью убитая раздевалка Нефти, а Макдэвид в этот момент должен бежать за призом. Правильно сделал, что не вышел. А лиге стоит продумать, как поступать в таком редком случае. В конце концов, можно и не вытаскивать приз на лед, если его вручают проигравшему. Наградят на церемонии по итогам сезона.
Просто не награждать игрока проигравшей команды, в чем его ценность, если он проиграл
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Ответ TimGI86
Просто не награждать игрока проигравшей команды, в чем его ценность, если он проиграл
Ценность в том, что он лучший игрок, не всегда лучший игрок выигрывает, хоккей командный вид спорта, но это не делает его хуже.
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А че он не вышел забрать приз? Ну это конечно однозначно не правильно.
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Только похвал Макдэвиду.
НХЛ пора учредить "Макдэвид Трофи" - кубок хоккеисту, который проиграл решающую игру, зато одержал моральную победу.
И сразу вручить её Макдэвиду, лучшему хоккеисту Вселенной. Или даже Солнечной системы.
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С этим неадекватом никогда не был согласен.Но тут он сказал на все 100% истину!
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Экая неженка!
Подавлен он!
Яйца в кулак и вышел с улыбкой!
Тоже мне …
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Про свист трубун: как думайте, как бы в Эдмонтоне среагировали после шестой игры, если бы Флорида выиграла, на то, что Коня отдали Бобровскому, при этом сыграв в том матче так же, как он сыграл в шестой игре?
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Макдэвид всё сделал правильно, уважительно к сопернику и к товарищам, как капитан команды, а приз подождёт, это его приз и он заберёт его когда посчитает нужным, тем более никаких дополнительных условий по моим данным по этому поводу не существует!!!
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Можно с уверенностью сказать, что этот персонаж облил бы грязью за такой поступок любого, не окруженного таким ореолом гениальности хоккеиста, особенно евроса
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Если бы он вышел весь такой в трауре и индифферентно принял бы трофей, как бессмысленную вещь, то было бы еще хуже.
Вот если бы нашел душевные силы, собрался и продемонстрировал бы уважение к призу и его значимости, то другое дело, но требовать это от хоккеиста в такой момент невозможно.
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Ответ Максим Седов
С одной стороны Коммодор прав, и разочарование МакДэвида понять можно. Но все же НХЛ это все же чуть больше - зрелище. Поэтому, если бы МакДи вышел и принял приз, это было бы очень достойным поступком. Этим он бы выказал уважение болельщикам.
На стадионе болельщики освистали это решение. Так что может и лучше что не поехал. я думаю что в его психологической ситуации он мог уладить трюк похожий на выбрас серебряных медалей на трибуны. Это конечно наврет ли но все же. Всё случилось как случилось. Это история
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Ну да, что он должен был сделать? Радостный поехать за Смайтом?
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