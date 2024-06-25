Коммодор о том, что Макдэвид не забрал «Конн Смайт»: «Должен заткнуться любой, кто считает это неуважением. Коннор пожал руку каждому во «Флориде». Просить его выйти и принять приз – абсурд»
Майк Коммодор не согласен, что Коннор Макдэвид проявил неуважение.
Капитан «Эдмонтона» получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, но не забрал награду на льду.
«Ойлерс» уступили «Флориде» (1:2) в седьмом матче финальной серии.
«Любой, кто называет поведение номера 97 неуважительным из-за того, что он не вышел, чтобы принять приз «Конн Смайт Трофи», должен немедленно заткнуться.
Он шел самым первым на рукопожатии и пожал руку каждому хоккеисту и тренеру «Флориды».
Он ждал каждого партнера по команде, покидавшего лед. Коннор не мог показать еще большего уважения, на мой взгляд.
Он находился в раздевалке и был подавлен вместе с партнерами по команде. Просить его выйти и принять приз – это абсурд», – заявил бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор.
А лиге стоит продумать, как поступать в таком редком случае. В конце концов, можно и не вытаскивать приз на лед, если его вручают проигравшему. Наградят на церемонии по итогам сезона.
НХЛ пора учредить "Макдэвид Трофи" - кубок хоккеисту, который проиграл решающую игру, зато одержал моральную победу.
И сразу вручить её Макдэвиду, лучшему хоккеисту Вселенной. Или даже Солнечной системы.
Подавлен он!
Яйца в кулак и вышел с улыбкой!
Тоже мне …
Вот если бы нашел душевные силы, собрался и продемонстрировал бы уважение к призу и его значимости, то другое дело, но требовать это от хоккеиста в такой момент невозможно.