Коммодор о том, что Макдэвид не забрал «Конн Смайт»: «Должен заткнуться любой, кто считает это неуважением. Коннор пожал руку каждому во «Флориде». Просить его выйти и принять приз – абсурд»

Майк Коммодор не согласен, что Коннор Макдэвид проявил неуважение.

Капитан « » получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, но не забрал награду на льду.

«Ойлерс» уступили «Флориде» (1:2) в седьмом матче финальной серии.

«Любой, кто называет поведение номера 97 неуважительным из-за того, что он не вышел, чтобы принять приз «Конн Смайт Трофи», должен немедленно заткнуться.

Он шел самым первым на рукопожатии и пожал руку каждому хоккеисту и тренеру «Флориды».

Он ждал каждого партнера по команде, покидавшего лед. Коннор не мог показать еще большего уважения, на мой взгляд.

Он находился в раздевалке и был подавлен вместе с партнерами по команде. Просить его выйти и принять приз – это абсурд», – заявил бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор.