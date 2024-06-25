16 из 17 журналистов выбрали Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи». Форслинг набрал больше баллов, чем Бобровский
16 из 17 журналистов назвали Коннора Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи».
Стали известны результаты голосования журналистов по определению самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли.
«Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Голоса распределялись таким образом: получившему первое место в бюллетени хоккеисту присуждалось 5 баллов, второе место – 3 балла, третье место – 1 балл.
Результаты выглядят следующим образом:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 83 балла (16 первых мест, 1 второе, 0 третьих);
2. Александр Барков («Флорида») – 46 баллов (0 первых мест, 15 вторых, 1 третье);
3. Густав Форслинг («Флорида») – 8 баллов (0 первых мест, 0 вторых, 8 третьих);
4. Сергей Бобровский («Флорида») – 7 баллов (1 первое место, 0 вторых, 2 третьих);
5. Зак Хайман («Эдмонтон») – 3 очка (0 первых мест, 1 второе, 0 третьих).
🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!
Честно заработал !
Но такой перфоманс Мака проигнорировать и правда невозможно
И потом Боб за уши тащил Флориду в Финал. Поэтому тут 50/50!
Хотя может Вы и правы! Но Боб тоже заслуживает этот приз!
Плюс проигнорировать историческую фигню крайне сложно, как и камбэк с 3:0
Проигрыш 1:8 не принципиально отличается от 0:1, разница в том что при 1:8 команда, во-первых, сэкономила силы и сберегла здоровье за счет отключения сопротивления, во-вторых дала сопернику покуражиться и в последствие сбавить хватку.
"10 с лишним лет назад дoлбoнавтичecкий менеджмент флайерз обменял бобровского на мейсона с какими-то там пиками.
нахлебавшиеся забродившего кленового сиропа дегенеративно-припадочные полоумные труфены аплодировали стоя, запускали фейерверки, славили гомера и откупоривали новые бутылки кленового сиропа...
что ж...
на дворе 2024 год.
мейсон действительно провел пару хороших сезонов за фф, но вообще-то завязал с хоккеем еще в доковидные времена, причем окончание карьеры вышло и вовсе каким-то невнятным: слабые показатели в джетс, ненужный довесок в трейде с монреалем. бобровский тем временем взял 2 везины, вроде как претендует на третью, попробовал сходить за чашкой, не дошел, вроде как хочет сходить еще разок, переписывает рекорды для ру-вратарей и вообще метит в топ-10 лучших в истории. а филадельфия не просто потеряла хорошего вратаря - филадельфия потеряла целое десятилетие..."
ну вот.
до чашки дошел.
при определенном раскладе мог взять конн смайт - не взял. бывает. ну, не беда, в принципе.
с третьей везиной срастется или не срастется - пока непонятно. скорее всего, нет. но это тоже не очень большая проблема. свое место в пантеоне лучших вратарей в истории лиги бобровский уже застолбил. причем это не место на галерке или в самом темном угле.
а филадельфийские гм-ы продолжают творить какую-то фигню.
не жили хорошо - нечего и начинать.
16 из 17 американских журналистов:
-- Я!