16 из 17 журналистов выбрали Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи». Форслинг набрал больше баллов, чем Бобровский

16 из 17 журналистов назвали Коннора Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи».

Стали известны результаты голосования журналистов по определению самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли.

«Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан « » .

Голоса распределялись таким образом: получившему первое место в бюллетени хоккеисту присуждалось 5 баллов, второе место – 3 балла, третье место – 1 балл.

Результаты выглядят следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 83 балла (16 первых мест, 1 второе, 0 третьих);

2. («Флорида») – 46 баллов (0 первых мест, 15 вторых, 1 третье);

3. (« ») – 8 баллов (0 первых мест, 0 вторых, 8 третьих);

4. (« ») – 7 баллов (1 первое место, 0 вторых, 2 третьих);

5. («Эдмонтон») – 3 очка (0 первых мест, 1 второе, 0 третьих).

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!