16 из 17 журналистов выбрали Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи». Форслинг набрал больше баллов, чем Бобровский

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Густав Форслинг Зак Хайман Хоккей

16 из 17 журналистов назвали Коннора Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи».

Стали известны результаты голосования журналистов по определению самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли.

«Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Голоса распределялись таким образом: получившему первое место в бюллетени хоккеисту присуждалось 5 баллов, второе место – 3 балла, третье место – 1 балл.

Результаты выглядят следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 83 балла (16 первых мест, 1 второе, 0 третьих);

2. Александр Барков («Флорида») – 46 баллов (0 первых мест, 15 вторых, 1 третье);

3. Густав ФорслингФлорида») – 8 баллов (0 первых мест, 0 вторых, 8 третьих);

4. Сергей БобровскийФлорида») – 7 баллов (1 первое место, 0 вторых, 2 третьих);

5. Зак Хайман («Эдмонтон») – 3 очка (0 первых мест, 1 второе, 0 третьих).

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

40 комментариев
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Всё по делу касательно первого места.
+33
-10
+23
Главное что Бобровский получил первый Кубок Стэнли.
Честно заработал !
+21
-1
+20
И в случае с МакДэвидом и с Бобровским, можно сказать - Чашка Важнее!
+19
-2
+17
Ответ Джон Силвер_1116158947
Вполне по делу, Бобр мог быть фаворитом, но провалил 3 матча... Плюс проигнорировать историческую фигню крайне сложно, как и камбэк с 3:0
Боб не был фаворитом перед финалом, и со своими цифрами всерьёз не претендовал на Коня. Забери Флорида серию 4-0 или 4-1, отдали бы Баркову.
Но такой перфоманс Мака проигнорировать и правда невозможно
+10
-1
+9
И МакДэвиду на Конн плевать, и Бобровскому на Конн плевать в данном случае.
+7
0
+7
Барков больше заслуживал Коня, чем Боб.
+11
-5
+6
Ответ Владислав Никонов
Всё по делу касательно первого места.
Здесь вопрос очень сложный! Вратарю очень сложно психологически настроится на 7 матч в финале жизни, когда выигрываешь 3-0,а потом сравнивают 3-3!
И потом Боб за уши тащил Флориду в Финал. Поэтому тут 50/50!
Хотя может Вы и правы! Но Боб тоже заслуживает этот приз!
+9
-3
+6
Ответ виктор степанович
Очень «объективно»
Давайте объективно- Мак побил рекорд Гретцки по ассистам и вытащил свою команду в финал. Бобровский закончил ПО с .906, что примерно уровень Скиннера.
+8
-2
+6
Вполне по делу, Бобр мог быть фаворитом, но провалил 3 матча...
Плюс проигнорировать историческую фигню крайне сложно, как и камбэк с 3:0
+7
-3
+4
Ответ виктор степанович
Очень «объективно»
Объективно можно нападающих сравнить или вратарей. Посчитать набранные очки, отбитые шайбы. А как можно сравнить нападающих, защитников и вратарей? Только субъективно, по принципу нравится - не нравится.
+5
-1
+4
Ответ I. S.
И МакДэвиду на Конн плевать, и Бобровскому на Конн плевать в данном случае.
Хайман: "Дайте мне, у меня нет Везин и Хартов с Арт Россами")
+3
0
+3
Ответ Джон Силвер_1116158947
Боб затащил первый матч, но говорить, что затащил 2й и 3й - это перебор. Ну, с большой натяжкой он затащил 2й, но что делать с 18 пропущенными в 3 матчах?
ничего не делать. В решающие моменты он затащил, лучше в одной игре пропустить восемь, а в победных играх пропускать 1-2 шайбы, чем как Макдэвид - в двух играх набрать по 4 очка, а потом молчать
+4
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+3
Ответ Alex Rhea
Бобровский сделал ключевые три вещи в финальной серии - затащил первые три матча, поставив Эдмонтон в ситуацию, где у них не было права на ошибку, потерю концентрации и усталость, по сути решив серию. Макдэвид бесспорно лучший игрок из всех кого я видел, но решающий вклад внести не смог, никакого коня за это давать нельзя, на мой взгляд.
Боб затащил первый матч, но говорить, что затащил 2й и 3й - это перебор. Ну, с большой натяжкой он затащил 2й, но что делать с 18 пропущенными в 3 матчах?
+4
-2
+2
Ответ бессоветный
Не смешите меня: бобра ломали 8-1 , это позор на всю НХЛ...
Единственная единица измерения в плей-офф это победа.

Проигрыш 1:8 не принципиально отличается от 0:1, разница в том что при 1:8 команда, во-первых, сэкономила силы и сберегла здоровье за счет отключения сопротивления, во-вторых дала сопернику покуражиться и в последствие сбавить хватку.
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Ответ Michael_Monza
И жидко обсеренился в 7-м матче твой мак, если быть до конца объективным.
Коня дают за весь плей-офф, а в его рамках невозможно игнорировать историческую стату Макди
+1
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+1
Ответ old folk
Боб не был фаворитом перед финалом, и со своими цифрами всерьёз не претендовал на Коня. Забери Флорида серию 4-0 или 4-1, отдали бы Баркову. Но такой перфоманс Мака проигнорировать и правда невозможно
Не будь разгромов во второй части серии, шансы были бы 50/50 у Баркова и Бобра.
+1
0
+1
так, ну по этому голосованию без прочтения экспертного мнения от Кожевникова я, думаю, не разберусь. жду
+4
-3
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Боб затащил первый матч, но говорить, что затащил 2й и 3й - это перебор. Ну, с большой натяжкой он затащил 2й, но что делать с 18 пропущенными в 3 матчах?
Справедливости ради, пропустил он не 18, а 13. Три пропустил Столарц и ещё две в пустые зашли. В остальном соглашусь.
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Ответ бессоветный
Не смешите меня: бобра ломали 8-1 , это позор на всю НХЛ...
в ничего не решающем матчи почти. Там и Макдэвид блеснул, где он был 6-ю и 7-ю игры серии - вопрос.
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Ответ Alex Rhea
в ничего не решающем матчи почти. Там и Макдэвид блеснул, где он был 6-ю и 7-ю игры серии - вопрос.
Как это не решающем? Это первые две игры не решающие, остальные - уже очень важны. У мак Дэвида хоть статистика хороша -42 балла, и он третий после грецки и лемье...
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Ответ Михаил Черный
Единственная единица измерения в плей-офф это победа. Проигрыш 1:8 не принципиально отличается от 0:1, разница в том что при 1:8 команда, во-первых, сэкономила силы и сберегла здоровье за счет отключения сопротивления, во-вторых дала сопернику покуражиться и в последствие сбавить хватку.
Вы что предлагаете дать коня за 8:1 бобру? Вы можете оправдывать как угодно, но это позор команде - победителю так сливаться .
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Ответ Вадим Сидоров
Хайман: "Дайте мне, у меня нет Везин и Хартов с Арт Россами")
Это хорошо!
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Ответ old folk
Есть ощущение, что у Мака впереди как минимум 2 КС. А взять Конн Смайт в составе проигравшей команды - это уже история
Максимум один. И это в следующем сезоне. Потом новые контракты Драйза, Бушара, либо вообще ребилд. Да и контракт Нерса никуда не денется )
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Ответ old folk
Есть ощущение, что у Мака впереди как минимум 2 КС. А взять Конн Смайт в составе проигравшей команды - это уже история
Вот только где он их возьмёт?
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Ответ Michael_Monza
И жидко обсеренился в 7-м матче твой мак, если быть до конца объективным.
А Боб «жидко обсеренился» 3 игры подряд до этого. Да и 7-ю игру для Флориды забрала защита, а не Боб.
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Ответ i-volk
Объективно можно нападающих сравнить или вратарей. Посчитать набранные очки, отбитые шайбы. А как можно сравнить нападающих, защитников и вратарей? Только субъективно, по принципу нравится - не нравится.
Можно сравнить с коллегами по амплуа. И по этом сравнению Макдэвид абсолютно заслуженно получил, потому что на 10 очков обошел всех в списке бомбардиров, а ближайшего преследователя из другой команды - на 20. Бобровский провел плов на своем высоком уровне, но не был круче всех даже среди вратарей.
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Спросите кто больше рад, Бобровский или Коннор? 🤣
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А чего все так на Бобровского-то возбудились? Единственным реальным претендентом от Флориды был Барков — 15 вторых мест за Макдэвидом.
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под одной из мартовской новостей о бобровском оставил следующий комментарий:
"10 с лишним лет назад дoлбoнавтичecкий менеджмент флайерз обменял бобровского на мейсона с какими-то там пиками.
нахлебавшиеся забродившего кленового сиропа дегенеративно-припадочные полоумные труфены аплодировали стоя, запускали фейерверки, славили гомера и откупоривали новые бутылки кленового сиропа...
что ж...
на дворе 2024 год.
мейсон действительно провел пару хороших сезонов за фф, но вообще-то завязал с хоккеем еще в доковидные времена, причем окончание карьеры вышло и вовсе каким-то невнятным: слабые показатели в джетс, ненужный довесок в трейде с монреалем. бобровский тем временем взял 2 везины, вроде как претендует на третью, попробовал сходить за чашкой, не дошел, вроде как хочет сходить еще разок, переписывает рекорды для ру-вратарей и вообще метит в топ-10 лучших в истории. а филадельфия не просто потеряла хорошего вратаря - филадельфия потеряла целое десятилетие..."

ну вот.
до чашки дошел.
при определенном раскладе мог взять конн смайт - не взял. бывает. ну, не беда, в принципе.
с третьей везиной срастется или не срастется - пока непонятно. скорее всего, нет. но это тоже не очень большая проблема. свое место в пантеоне лучших вратарей в истории лиги бобровский уже застолбил. причем это не место на галерке или в самом темном угле.

а филадельфийские гм-ы продолжают творить какую-то фигню.
не жили хорошо - нечего и начинать.
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-- Скажите, кто писал сегодняшнюю статью на сайт ИИХФ?
16 из 17 американских журналистов:
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