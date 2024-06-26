Барков о Макдэвиде: «Самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел. Я не играл против Гретцки, но могу предположить, что он похож на него»
Александр Барков поделился мнением о форварде Конноре Макдэвиде.
25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли.
27-летний капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.
«Он, наверное, самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел в своей жизни.
Конечно, я никогда не играл против Гретцки, но могу предположить, что он чем-то похож на него», – сказал капитан «Флориды» Александр Барков.
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