Барков о Макдэвиде: «Самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел. Я не играл против Гретцки, но могу предположить, что он похож на него»

Александр Барков поделился мнением о форварде Конноре Макдэвиде.

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли.

27-летний капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.

«Он, наверное, самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел в своей жизни.

Конечно, я никогда не играл против Гретцки, но могу предположить, что он чем-то похож на него», – сказал капитан «Флориды» Александр Барков.

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