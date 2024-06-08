Каменский о защите шеи: «Много было трагедий, поэтому неплохое решение в плане безопасности. Будет ли такое в КХЛ? Не могу ответить»

Валерий Каменский высказался об обязательном ношении защиты для шеи.

Ранее ИИХФ утвердила правило об обязательной защите для шеи на всех своих турнирах.

«Будет ли в КХЛ такое новшество со следующего сезона? Не могу ответить на вопрос. Не слышал, вы первый, кто мне говорит.

Как я отношусь к такому нововведению? Я думаю, это чисто профессионально, кому-то мешает, кому-то не мешает. Каждый думает сам, сам будет решать. Но неплохое решение в плане безопасности. Много было трагедий, не одна трагедия, поэтому неплохое решение в плане безопасности. Ничего не могу сказать отрицательного», – сказал вице-президент по развитию.