Каменский о защите шеи: «Много было трагедий, поэтому неплохое решение в плане безопасности. Будет ли такое в КХЛ? Не могу ответить»

Теги Валерий Каменский КХЛ игровая форма Здоровье Хоккей

Валерий Каменский высказался об обязательном ношении защиты для шеи.

Ранее ИИХФ утвердила правило об обязательной защите для шеи на всех своих турнирах. 

«Будет ли в КХЛ такое новшество со следующего сезона? Не могу ответить на вопрос. Не слышал, вы первый, кто мне говорит.

Как я отношусь к такому нововведению? Я думаю, это чисто профессионально, кому-то мешает, кому-то не мешает. Каждый думает сам, сам будет решать. Но неплохое решение в плане безопасности. Много было трагедий, не одна трагедия, поэтому неплохое решение в плане безопасности. Ничего не могу сказать отрицательного», – сказал вице-президент КХЛ по развитию. 

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2 комментария
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Какие могут быть обсуждения и колебания в вопросах безопасности игроков? Шлемы тоже раньше не хотели одевать - под предлогом что они якобы мешают. Сейчас все играют в шлемах, и нет недовольных! Защита шеи должна быть. Дети носят же и им удобно.
Я бы ещё и лица игроков закрыл - есть отличные решения для этого, например комбо-визор. Ну сколько можно получать травмы лица!? Абсурд
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Пока не сказали, как относиться?)
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