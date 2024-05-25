Каменский о Цыплакове в НХЛ: «Каждый игрок в КХЛ мечтает попробовать себя в другой лиге. Если закрепится, мы только бы этим гордились»

Теги Спартак Айлендерс НХЛ Валерий Каменский КХЛ Максим Цыплаков Хоккей

Валерий Каменский высказался о переходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон.

– На прошлой неделе стало известно, что после прорывного сезона, когда он стал одним из лучших игроков «Спартака», он подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Что скажите об этом решении 25-летнего хоккеиста продолжить свою карьеру за океаном?

– Я думаю, что каждый игрок в КХЛ мечтает попробовать себя в другой лиге, на другом уровне. В НХЛ, будем говорить честно, выступают лучшие игроки мира, и каждый молодой хоккеист, да даже и немолодой, хочет попробовать себя на этом уровне, чтобы потом, если даже не получится, не винить себя. Что вот я мог попробовать – и не попробовал.

Поэтому это чисто спортивный такой интерес. Я думаю, что у него есть это желание попробовать себя за океаном. Если он закрепится и вырастет в хорошего игрока, мы только бы этим гордились.

У Максима на это все есть – и потенциал, и умение, и здоровье. Дай Бог ему удачи в НХЛ, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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