Каменский о плей-офф: «Было много неожиданностей. «Ак Барс», СКА, ЦСКА вылетели. Эта непредсказуемость сделала сезон более интересным»

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о плей-офф Кубка Гагарина-2024.

– Вас не удивил счет в финальной серии 4-0? Почему «Локомотив», который многие считали фаворитом решающего раунда плей-офф, сыграл довольно-таки слабо, так и не сумев одержать хотя бы одной победы?

– Я скажу, что вообще весь плей-офф получился очень интересным и захватывающим. Это был первый сезон КХЛ, когда, начиная со стадии четвертьфиналов, мы сделали его перекрестным. Команды Востока встречались с коллективами Запада.

И вы видели, как много было неожиданностей. Как много общепризнанных лидеров лиги отскочили в первых раундах. Вылетели «Ак Барс», СКА, ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина двух предыдущих сезонов. Вот эта непредсказуемость и сделала этот сезон более интересным.

Что касается финальной серии то, думаю, здесь сказалась почти двухнедельная пауза «Локомотива». Ярославцы здорово отыграли свой полуфинал с челябинским «Трактором». И вот этот отдых между раундами где-то сбил их темп, и они не смогли вернуться обратно в этот игровой ритм. «Магнитка» этим прекрасно воспользовалась.

Тренерский штаб уральцев, молодцы, досконально разобрали игру железнодорожников и обыграли их более чем достойно со счетом 4-0, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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2 комментария
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норм отмазочка , отдых сбил темп 🤣
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какая непредсказуемость? лично я говорил, что Ак барсу ловить вообще нечего с этими "личностями" миллионными! своих обидели пацанов ой как! валиуллин враг!
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