Каменский о плей-офф: «Было много неожиданностей. «Ак Барс», СКА, ЦСКА вылетели. Эта непредсказуемость сделала сезон более интересным»

Валерий Каменский поделился мнением о плей-офф Кубка Гагарина-2024.

– Вас не удивил счет в финальной серии 4-0? Почему « », который многие считали фаворитом решающего раунда плей-офф, сыграл довольно-таки слабо, так и не сумев одержать хотя бы одной победы?

– Я скажу, что вообще весь плей-офф получился очень интересным и захватывающим. Это был первый сезон КХЛ, когда, начиная со стадии четвертьфиналов, мы сделали его перекрестным. Команды Востока встречались с коллективами Запада.

И вы видели, как много было неожиданностей. Как много общепризнанных лидеров лиги отскочили в первых раундах. Вылетели « », СКА, , обладатель Кубка Гагарина двух предыдущих сезонов. Вот эта непредсказуемость и сделала этот сезон более интересным.

Что касается финальной серии то, думаю, здесь сказалась почти двухнедельная пауза «Локомотива». Ярославцы здорово отыграли свой полуфинал с челябинским «Трактором». И вот этот отдых между раундами где-то сбил их темп, и они не смогли вернуться обратно в этот игровой ритм. «Магнитка» этим прекрасно воспользовалась.

Тренерский штаб уральцев, молодцы, досконально разобрали игру железнодорожников и обыграли их более чем достойно со счетом 4-0, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.