Правило об обязательном ношении защиты шеи на всех турнирах ИИХФ вступило в силу
ИИХФ утвердила обязательную защиту для шеи на своих турнирах.
«Изменение было одобрено конгрессом ИИХФ на майском заседании, поэтому оно распространяется на международные турниры и европейские лиги на всех уровнях соревнований», – сказал тренер по судейству ИИХФ Владимир Шиндлер в интервью iDNES.cz.
Теперь ношение защитного средства от рваных ран на шее стало обязательным на соревнованиях под эгидой ИИХФ во всех возрастных категориях. Ранее это правило действовало лишь для категорий U20 и U18.
За нарушение этого правила игрок получит предупреждение от рефери, в случае дальнейшего невыполнения требований будет налагаться штраф.
Это правило не распространяется на НХЛ и другие североамериканские лиги, поскольку они не используют свод правил ИИХФ.
Тем не менее Федерация хоккея Канады требует внедрить защиту шеи для юношеских лиг и женских команд, а Федерация хоккея США ввела аналогичное правило, которое вступит в силу 1 августа 2024 года.
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