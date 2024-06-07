Правило об обязательном ношении защиты шеи на всех турнирах ИИХФ вступило в силу

Теги ИИХФ травмы НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею правила игровая форма Владимир Шиндлер Здоровье Хоккей

ИИХФ утвердила обязательную защиту для шеи на своих турнирах.

«Изменение было одобрено конгрессом ИИХФ на майском заседании, поэтому оно распространяется на международные турниры и европейские лиги на всех уровнях соревнований», – сказал тренер по судейству ИИХФ Владимир Шиндлер в интервью iDNES.cz. 

Теперь ношение защитного средства от рваных ран на шее стало обязательным на соревнованиях под эгидой ИИХФ во всех возрастных категориях. Ранее это правило действовало лишь для категорий U20 и U18.

За нарушение этого правила игрок получит предупреждение от рефери, в случае дальнейшего невыполнения требований будет налагаться штраф.

Это правило не распространяется на НХЛ и другие североамериканские лиги, поскольку они не используют свод правил ИИХФ.

Тем не менее Федерация хоккея Канады требует внедрить защиту шеи для юношеских лиг и женских команд, а Федерация хоккея США ввела аналогичное правило, которое вступит в силу 1 августа 2024 года.

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4 комментария
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Ответ aberkorn
может проще на ролики вместо коньков? или на лыжи?
А что плохого в этой защите? Или ты думаешь болельщикам будет приятно увидеть, как лед заливает кровь из шеи игрока?
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+5
Ответ Грибная Фея
часто такое случается?
Нет. Но зачем до этого доводить? Давай снимем ракушки, можно нагрудник снять, он же стесняет движения. Это все часть защиты. И да, не подскажешь, почему ты считаешь эту часть защиты лишней?
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