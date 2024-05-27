Каменский о ЧМ: «Не следил, своих забот много. Россия не играла, не было смысла смотреть»
Валерий Каменский высказался о прошедшем ЧМ по хоккею.
Турнир проходил с 10 по 26 мая в Чехии. В решающем матче хозяева турнира обыграли Швейцарию со счетом 2:0.
Сборная России пропустила третий чемпионат мира подряд. В последний раз команда принимала участие в мировом первенстве в 2021 году.
«Не следил за чемпионатом мира, своих забот было много.
Сборная России не играла, не было смысла смотреть», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
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