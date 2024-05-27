Каменский о ЧМ: «Не следил, своих забот много. Россия не играла, не было смысла смотреть»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Валерий Каменский КХЛ ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о прошедшем ЧМ по хоккею.

Турнир проходил с 10 по 26 мая в Чехии. В решающем матче хозяева турнира обыграли Швейцарию со счетом 2:0.

Сборная России пропустила третий чемпионат мира подряд. В последний раз команда принимала участие в мировом первенстве в 2021 году.

«Не следил за чемпионатом мира, своих забот было много.

Сборная России не играла, не было смысла смотреть», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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3 комментария
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Своих забот у него по горло,то корова родила,то у свиней опорос,не то что вы бездельники городские
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Ответ Алексей Тор
Ущербная логика.
Нормальная логика, я тоже не смотрю чемпионаты где нет наших
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