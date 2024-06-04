Каменский о Радулове: «У него на нас всех еще хватит энергии. Александр точно не останется без клуба. Заканчивать не собирается, это даже не обсуждается»

Валерий Каменский считает, что Александр Радулов продолжит игровую карьеру.

Сегодня « » официально объявил об уходе 37-летнего форварда из команды. Он является неограниченно свободным агентом.

«У Радулова на нас всех еще хватит энергии. Думаю, такой игрок, как , точно не останется без клуба. Он не собирается заканчивать, этот вопрос даже не обсуждается.

У него есть мастерство, много энергии, опыта, который может передать молодым игрокам. Будем ждать его на площадках КХЛ, но уже в составе другого клуба», - сказал вице-президент по развитию.