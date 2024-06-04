Каменский о Радулове: «У него на нас всех еще хватит энергии. Александр точно не останется без клуба. Заканчивать не собирается, это даже не обсуждается»

Теги Ак Барс Александр Радулов Валерий Каменский КХЛ Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский считает, что Александр Радулов продолжит игровую карьеру.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил об уходе 37-летнего форварда из команды. Он является неограниченно свободным агентом. 

«У Радулова на нас всех еще хватит энергии. Думаю, такой игрок, как Александр, точно не останется без клуба. Он не собирается заканчивать, этот вопрос даже не обсуждается.

У него есть мастерство, много энергии, опыта, который может передать молодым игрокам. Будем ждать его на площадках КХЛ, но уже в составе другого клуба», - сказал вице-президент КХЛ по развитию. 

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1 комментарий
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ну и развал очередного клуба будет, если возьмут куда
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