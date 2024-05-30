Валерий Каменский: «Не надо обращать внимание на тардифов. У нас есть свой рейтинг, победы, история. Нельзя вычеркнуть, что мы сделали за историю хоккея»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Валерий Каменский КХЛ ЧМ по хоккею Люк Тардиф Хоккей

Валерий Каменский назвал сборную России одной из ведущих команд мира.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил после повышения России в рейтинге ИИХФ: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла».

«Я не разбираюсь в этих рейтингах. Мне это неважно. Сборная России является одной из ведущих мировых команд – это самый главный рейтинг.

Они только заявляют, а больше ничего не делают. Нам не надо обращать внимание ни на каких тардифов.

У нас есть свой рейтинг, свои победы, своя история, и ей надо гордиться.

Рейтинги – это все бумажные дела. Я считаю, что все то, что мы сделали за всю историю хоккея, нельзя вычеркнуть.

Нам надо равняться только на свою историю, а не на какие-то рейтинги», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

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