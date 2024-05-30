Валерий Каменский: «Не надо обращать внимание на тардифов. У нас есть свой рейтинг, победы, история. Нельзя вычеркнуть, что мы сделали за историю хоккея»

Валерий Каменский назвал сборную России одной из ведущих команд мира.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил после повышения России в рейтинге ИИХФ: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла».

«Я не разбираюсь в этих рейтингах. Мне это неважно. является одной из ведущих мировых команд – это самый главный рейтинг.

Они только заявляют, а больше ничего не делают. Нам не надо обращать внимание ни на каких тардифов.

У нас есть свой рейтинг, свои победы, своя история, и ей надо гордиться.

Рейтинги – это все бумажные дела. Я считаю, что все то, что мы сделали за всю историю хоккея, нельзя вычеркнуть.

Нам надо равняться только на свою историю, а не на какие-то рейтинги», – сказал олимпийский чемпион .