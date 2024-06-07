Юрий Новиков: «Радулов как вулкан. Вопрос в том, есть ли у него энергия»

Юрий Новиков оценил трансфер Александра Радулова в «Локомотив».

«Я как болельщик, естественно, рассуждаю. Ход неожиданный, все-таки думал, что где-то он будет ближе к Москве. Но, тем не менее, он сделал выбор, и выбор сделало руководство «Локомотива».

Значит, это однозначно знаковая фигура в нашем хоккее, это хоккеист, который играет за счет своей внутренней энергии, это как вулкан, скажем так, и вопрос, есть ли у него энергия, осталась ли у него энергия, или еще будет больше, это уже вопрос в смысле, что поживем-увидим.

Но я думаю, что это взрослый человек. Он понимает, что ему нельзя играть плохо. В Ярославле он усилит команду однозначно, поднимет их рейтинг, болельщик, как говорят, пойдет на Радулова, это кассовый игрок, и он обязан будет оправдать их доверие.

Поэтому я думаю, что мы будем ждать и желать проявить лучшие качества. Это заслуженно уважаемый хоккеист. Я жду от него хорошего сезона.

Не навредит ли ему ажиотаж вокруг него, учитывая, что он и в «Ак Барсе» отыграл не лучшим образом в последнем сезоне? Понимаете, в чем дело. Нам трудно рассуждать, но у любого игрока есть внутренний какой-то мир, и бывает так, что ему некомфортно в команде, бывает, что ему комфортно с тренером, бывает, что он сам некомфортный в какой-то период, я не говорю, что он такой ангел, а другие нет. Здесь очень много разных ситуаций.

Что у него внутри, не знаем, мы увидим в следующем сезоне. Я убежден, что Яковлев отметит, это опытный руководитель, я думаю, что они обговорили с ним все моменты, Яковлев – не тот человек, чтобы где-то уступить Радулову, тем более, он пришел на серьезные деньги, как я понимаю, от него ждут многое. Думаю, Ярославль усилит свои амбиции, и, может быть, даже на самые высокие кубковые места», – сказал Новиков.