Плющев о словах Разина про Радулова: «Андрей может сам ему сказать: «Саш, заканчивай, иди на тренерскую работу. Что ответит Радулов? Даже предположить не могу»

Владимир Плющев прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

– На ваш взгляд, для ярославцев это серьезное усиление?

– Здесь все будет зависеть от Александра – насколько он будет заряжен на игру и насколько он будет, в общем-то, командным игроком. То, что он мастер – никто не обсуждает этот вопрос. Ну а как все это дело будет на самом деле, мне сложно предположить. Хотя, в принципе, Радулов работал, поэтому здесь наибольшие точки соприкосновения. Будем надеяться, что у Саши получится все, что он задумал.

– Способен ли он помочь команде взять Кубок Гагарина или повторить прошлый выход в финал?

– Хоккей – командная игра. Помочь, конечно, он может, но один в поле никогда не воин. Даже такой боец, как Радулов. Здесь будет зависеть от того, как будет игра выстроена в новом сезоне. То, что мы видели в прошлом сезоне… Ну, оно в общем-то, грубо говоря, оставляет очень много вопросов. Ну а то, что будет в следующем сезоне… Не знаю, Никитин сделает какие-то выводы из того, что произошло. А то, что Радулов может усилить команду – это совершенно однозначно.

– Андрей Разин считает, что лучший хоккей Радулова позади и ему лучше стать тренером. Разделяете такое мнение?

– Ну, Разину надо быть немножко поскромнее в своих высказываниях. Поэтому здесь давать такие советы... У них будет возможность встретиться на площадке с «Локомотивом», в составе которого будет Радулов. Вот там он ему и может сказать: «Саш, заканчивай, иди на тренерскую работу» (смеется). Что ему ответит Радулов? Я даже предположить не могу, – заявил бывший главный тренер сборной России.