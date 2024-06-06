Сергей Коньков: «В «Локомотиве» будет совсем другой Радулов. Есть надежда, что следующий сезон ему удастся. Такой игрок требует особого отношения»
Сергей Коньков прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».
«Ярославский клуб, немного не доработав этот сезон до конца, намерен усилить свое нападение. У них есть надежда на Радулова, что следующий сезон ему удастся.
Думаю, что в Ярославле будет совсем другой Радулов. Это игрок, который требует к себе пристального внимания и особого отношения. Если «Локомотив» берет такого игрока, то в перспективе будет хороший контакт», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.