Сергей Коньков: «В «Локомотиве» будет совсем другой Радулов. Есть надежда, что следующий сезон ему удастся. Такой игрок требует особого отношения»

Теги Локомотив Сергей Коньков Александр Радулов КХЛ Хоккей

Сергей Коньков прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Ярославский клуб, немного не доработав этот сезон до конца, намерен усилить свое нападение. У них есть надежда на Радулова, что следующий сезон ему удастся.

Думаю, что в Ярославле будет совсем другой Радулов. Это игрок, который требует к себе пристального внимания и особого отношения. Если «Локомотив» берет такого игрока, то в перспективе будет хороший контакт», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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