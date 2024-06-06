Агент 37-летнего Радулова: «Александр может играть в КХЛ еще не один год и спокойно составлять конкуренцию многим хоккеистам»
Агент считает, что Александр Радулов будет играть еще несколько сезонов в КХЛ.
Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.
– Александр посчитал, что тот состав и тренер, которые есть в «Локомотиве» – самый оптимальный выбор. Он общался с представителями клуба и сам сделал выбор в пользу ярославской команды.
– Допускаете, что это последний сезон Радулова в качестве игрока?
– Допустить можно что угодно –может быть и травма, и желание игрока завершить карьеру, и отсутствие вариантов.
Но мое мнение, что Александр может играть в КХЛ еще не один год и спокойно составлять конкуренцию многим игрокам, – сказал агент Александр Черных.
В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.