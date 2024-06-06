Агент 37-летнего Радулова: «Александр может играть в КХЛ еще не один год и спокойно составлять конкуренцию многим хоккеистам»

Агент считает, что Александр Радулов будет играть еще несколько сезонов в КХЛ.

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– Александр посчитал, что тот состав и тренер, которые есть в «Локомотиве» – самый оптимальный выбор. Он общался с представителями клуба и сам сделал выбор в пользу ярославской команды.

– Допускаете, что это последний сезон Радулова в качестве игрока?

– Допустить можно что угодно –может быть и травма, и желание игрока завершить карьеру, и отсутствие вариантов.

Но мое мнение, что Александр может играть в КХЛ еще не один год и спокойно составлять конкуренцию многим игрокам, – сказал агент .

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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