Агент Радулова: «Локомотив» с Александром, может, завоевал бы Кубок Гагарина. Давайте подождем следующий сезон – у него с результативностью все хорошо»

Агент допустил, что с Александром Радуловым «Локо» выиграл бы Кубок Гагарина.

«Металлург» выиграл финальную серию у « » со счетом 4-0.

Сегодня 37-летний форвард и ярославский клуб заключили контракт на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– Мне кажется, именно такого игрока, как Радулов, не хватило «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина против «Металлурга». Только три заброшенные шайбы, недостаток энергии и креатива.

– Возможно, вы правы. Но это сослагательное наклонение. А по факту вы сами знаете, как бывает. К тому же есть и хоккейный бог.

Как распорядилась бы судьба? Может быть, «Локомотив» с Радуловым и завоевал бы . Но это уже история, давайте подождем следующий сезон.

– Кем Александра видят в «Локомотиве», откуда ушел капитан Сергей Андронов? Там нужен вожак в раздевалке?

– Не знаю по поводу раздевалки, но в Радулове видят человека, который набирает очки.

Если вы посмотрите статистику прошлого сезона, то в плей‑офф Александр набирал очко за матч. У него с результативностью все хорошо, – сказал агент .

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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