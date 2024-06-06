Агент Радулова: «Локомотив» с Александром, может, завоевал бы Кубок Гагарина. Давайте подождем следующий сезон – у него с результативностью все хорошо»
Агент допустил, что с Александром Радуловым «Локо» выиграл бы Кубок Гагарина.
«Металлург» выиграл финальную серию у «Локомотива» со счетом 4-0.
Сегодня 37-летний форвард и ярославский клуб заключили контракт на один год, Радулов получит 70 млн рублей.
– Мне кажется, именно такого игрока, как Радулов, не хватило «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина против «Металлурга». Только три заброшенные шайбы, недостаток энергии и креатива.
– Возможно, вы правы. Но это сослагательное наклонение. А по факту вы сами знаете, как бывает. К тому же есть и хоккейный бог.
Как распорядилась бы судьба? Может быть, «Локомотив» с Радуловым и завоевал бы Кубок Гагарина. Но это уже история, давайте подождем следующий сезон.
– Кем Александра видят в «Локомотиве», откуда ушел капитан Сергей Андронов? Там нужен вожак в раздевалке?
– Не знаю по поводу раздевалки, но в Радулове видят человека, который набирает очки.
Если вы посмотрите статистику прошлого сезона, то в плей‑офф Александр набирал очко за матч. У него с результативностью все хорошо, – сказал агент Александр Черных.
В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.