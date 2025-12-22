  • Спортс
  • Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место
Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место

Сидни Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами – 18.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан первой звездой. 

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 37 (20+17) очков в 35 играх при полезности «минус 7». 

Сезон с 20+ шайбами стал для Кросби 18-м за карьеру в лиге.

Он вышел на чистое 7-е место в истории по их количеству, обогнав сразу 10 игроков с 17 сезонами – Уэйна Гретцки, Марка Мессье, Бретта Халла, Марселя Дионна, Майка Гартнера, Джерома Игинлу, Матса Сундина, Джо Сакика, Теему Селянне и Патрика Кэйна («Детройт», в текущем сезоне – 6 шайб в 24 играх). 

Выше идут Горди Хоу (22 сезона), Александр Овечкин («Вашингтон», 20, в текущем сезоне – 14 шайб в 36 играх), Рон Фрэнсис (20), Яромир Ягр, Брендан Шенахан, Дэйв Андрейчук (все – по 19). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
