  • Кросби с 1+1 и рекордом «Питтсбурга» по очкам, Зеттерлунд с 2+1 и Макдэвид с 1+2 – звезды дня в НХЛ
Кросби с 1+1 и рекордом «Питтсбурга» по очкам, Зеттерлунд с 2+1 и Макдэвид с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Сидни Кросби, Фабиан Зеттерлунд и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в НХЛ

Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (1+2) очками в матче с «Вегасом» (4:3). Он продлил результативную серию до 10 игр (12+14 на отрезке) и единолично возглавил гонку бомбардиров лиги (62 очка в 37 играх). 

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Фабиан Зеттерлунд с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (6:2). 

Первая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 2 (1+1) очками в матче с «Монреалем» (4:3 Б). Он стал лучшим бомбардиром в истории «Пингвинс», побив рекорд Марио Лемье (1724 очка против 1723). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
