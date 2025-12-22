Кросби с 1+1 и рекордом «Питтсбурга» по очкам, Зеттерлунд с 2+1 и Макдэвид с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Сидни Кросби, Фабиан Зеттерлунд и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид с 3 (1+2) очками в матче с «Вегасом» (4:3). Он продлил результативную серию до 10 игр (12+14 на отрезке) и единолично возглавил гонку бомбардиров лиги (62 очка в 37 играх).

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Фабиан Зеттерлунд с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (6:2).

Первая звезда – капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби с 2 (1+1) очками в матче с «Монреалем» (4:3 Б). Он стал лучшим бомбардиром в истории «Пингвинс», побив рекорд Марио Лемье (1724 очка против 1723).