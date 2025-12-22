Ткачев об Омске: «Всех адекватных болельщиков уважаю и люблю, они навсегда со мной. Никогда не выскажусь о городе плохо – я там вырос, мне дали путевку в спорт»

Владимир Ткачев об Омске: всех адекватных болельщиков уважаю и люблю.

Нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев рассказал о своем отношении к Омску. Форвард провел в «Авангарде » три предыдущих сезона.

– При этом теплые чувства к Омску и «Авангарду» наверняка остались? Многие оценили ваш жест, когда вы не стали праздновать гол на «G-Drive Арене».

– Меня сразу, помню, ребята перед игрой подкалывали, спрашивали, буду праздновать или нет. Я сказал, что не буду, все спокойно сделаем. Болельщики мне писали, всех адекватных омских болельщиков я уважаю и люблю, они навсегда останутся со мной. В знак уважения к ним посчитал, что так будет правильно.

– Родной город и клуб – навсегда?

– Разумеется, и город, и болельщики. Я никогда за все это время, как бы ни развивалась ситуация по контракту, не высказался и не выскажусь о городе плохо. Я там вырос, мне там дали путевку в спорт. Неправильно будет что-то говорить негативное, – сказал Ткачев.

