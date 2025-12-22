Дмитрий Федоров об одежде тренеров: в наших лигах все в одном и том же.

Дмитрий Федоров об одежде тренеров: «В НХЛ работают в разных костюмах, в наших лигах все в одном и том же. Правила нашей жизни – пусть остается как есть и чтобы никто не выделялся»
Экс-комментатор и бывший тренер клубов Olimpbet МХЛ Дмитрий Федоров поделился мнением об одежде тренеров в России и НХЛ.
«В НХЛ тренеры работают на скамейке в разных костюмах, рубашках и галстуках. Каждый в своем собственном. В наших лигах весь тренерский штаб в одном и том же – так положено по регламенту. Либо костюмы покупаются в магазине, либо шьются на заказ – по мерке (так, например, у нас было в «Реакторе»). Заокеанский вариант с самостоятельностью каждого тренера мне нравится больше. Он позволяет выразить индивидуальность и продемонстрировать вкус.
Получится ли перенести данный опыт в Россию, если регламент ослабят? Пожалуй, нет. Кто-то не обращает на внешность внимания и может прийти в ужасном или старомодном костюме, дискредитирующем клуб. Помощник может одеться ярче и стильнее главного тренера, а это уже приговор. Не модный приговор, а приговор помощнику, потому что помощнику не положено хотя бы в чем-то превосходить главного.
Вижу еще много всяких ограничивающих нюансов. Поэтому останавливаюсь на двух основных правилах нашей жизни... Пусть все остается так, как есть. И важно, чтобы никто не выделялся», – написал Федоров.
