Ротенберг сделал фото с Карелиным и Валуевым на ПМЭФ: «С легендами! 💪»
Роман Ротенберг встретился с Александром Карелиным и Николаем Валуевым.
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом по борьбе и чемпионом мира по боксу на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«С легендами! 💪» – подписал Ротенберг фото с депутатами Госдумы РФ.
Фото: t.me/rotenberg81/3162
Потешный кадр, как-будто бы Карелин и Валуев руками приподняли за пиджак мальца в центре
Карелин вообще в потолок смотрит, понимаю
(как в детской сказке)
Кто из них-кто, решайте сами.
При условии, что Страшила по центру