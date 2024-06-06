Ротенберг сделал фото с Карелиным и Валуевым на ПМЭФ: «С легендами! 💪»

Роман Ротенберг встретился с Александром Карелиным и Николаем Валуевым.

Главный тренер и первый вице-президент ФХР Ротенберг опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом по борьбе и чемпионом мира по боксу на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С легендами! 💪» – подписал Ротенберг фото с депутатами Госдумы РФ.

Фото: t.me/rotenberg81/3162