Ротенберг сделал фото с Карелиным и Валуевым на ПМЭФ: «С легендами! 💪»

Теги Николай Валуев СКА КХЛ Александр Карелин Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг встретился с Александром Карелиным и Николаем Валуевым.

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом по борьбе и чемпионом мира по боксу на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С легендами! 💪» – подписал Ротенберг фото с депутатами Госдумы РФ.

Фото: t.me/rotenberg81/3162

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21 комментарий
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На фото объяснение почему в такой стране такая слабая экономика - форум экономический а на фото 2 спортсмена и 1 мамин пирожок
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Папина гордость, мамина радость!
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Ответ deligy
Папина гордость, мамина радость!
Папин бродяга, мамин симпотяга
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Трое из ларца
Потешный кадр, как-будто бы Карелин и Валуев руками приподняли за пиджак мальца в центре
Карелин вообще в потолок смотрит, понимаю
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Железный дровосек, Страшила и Трусливый лев
(как в детской сказке)
Кто из них-кто, решайте сами.
При условии, что Страшила по центру
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Посредине сынок папы, справа искусственный и только слева реальная легенда
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Рома-будующий единорос.
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Роман Борисович сам ничего в жизни спорта не достиг, а тут такие плюшки - можно каждый день фотографироваться с великими и выкладывать фотографии в телеграмм , как -будто ты с равными. Овечкин , Марадона , Карякин , Валуев Карелин и многие другие мировые легенды . Тут он даже на полном серьезе заявил , что с самим Малкиным тренировался . Карелин и Валуев просто гиганты на фоне выдающегося тренера. А Карелин , который всего сам своим потом и кровью достиг - просто Бог смотрит куда -то безучастно в потолок.
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Костюм маленький одел
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Партии Единой России😏
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Великий хоккейный тренер с фанатами
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Ну и рожи
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Где фото с пацанами из Талибана??
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Ну Карелин в своём виде спорта действительно легенда если не лучший за всю историю... А вот Валуев серая посредственность который от малыша хеймекера чуть не отлетел в ко да и эвандеру по сути проиграл
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Ответ Xell
Я бы сказал так. Трус, Балбес и Бывалый.
Неее. На фото Карелин - отец всех борцов и Валуев легенда. Посмотри на плечи Карелина - ураган. Без подготовки сломает 3-4. Слава Богу Величайший спортсмен современности имеет светлую голову.
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Ответ Dan Boyle
Железный дровосек, Страшила и Трусливый лев (как в детской сказке) Кто из них-кто, решайте сами. При условии, что Страшила по центру
Я бы сказал так. Трус, Балбес и Бывалый.
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У Карелина очень сложное лицо
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Карелин вроде высокий мужчина, не знал что Ротенберг тоже.
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Карелин - легенда.
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