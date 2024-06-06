Ротенберг о СКА: «Выручка за сезон – 1,13 млрд рублей. Это рекорд в КХЛ, рост с 2011 года – в 22 раза. Мы хотим 2 млрд»

Роман Ротенберг рассказал о рекордной выручке СКА в сезоне-2023/24.

«1,13 млрд рублей – это выручка за сезон. Это абсолютный рекорд, лучший показатель в лиге. Для сравнения в 2011 году коммерческая выручка была всего 50 млн рублей. Рост в 22 раза!

Конечно, мы не остановимся на достигнутом, мы хотим прийти к показателю в 2 млрд», – сказал на ПМЭФ главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Ротенберг.