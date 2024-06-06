Ротенберг о СКА: «Выручка за сезон – 1,13 млрд рублей. Это рекорд в КХЛ, рост с 2011 года – в 22 раза. Мы хотим 2 млрд»

Теги СКА бизнес КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ деньги Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о рекордной выручке СКА в сезоне-2023/24.

«1,13 млрд рублей – это выручка СКА за сезон. Это абсолютный рекорд, лучший показатель в лиге. Для сравнения в 2011 году коммерческая выручка была всего 50 млн рублей. Рост в 22 раза!

Конечно, мы не остановимся на достигнутом, мы хотим прийти к показателю в 2 млрд», – сказал на ПМЭФ главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

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18 комментариев
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Как в анекдоте: зато обороты какие) он про доход вообще не слышал?)
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Ещё больше денег у бати и его друзей попросит?
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А он интересно видел мультик про золотую антилопу?
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Ответ Rudy77
Как в анекдоте: зато обороты какие) он про доход вообще не слышал?)
Он приход на счета СКА денег от "Газпром-Маркетинг" (не помню как дочка называется точно) за прибыль считает.
Так Зенит фейр-плей обходил, когда в Еврокубках играл. Типа заработанные деньги.
Ничего нового.
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Вроде взрослый чел, а мысли подростковые.. Хвастун и понторез. Ну нельзя так, Роман. Твоя репутация и так не хочет подсохнуть.. Зачем ты это вот всё транслируешь? Ты совсем ку-ку?
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Вся суть этого тренеришки. Ему не кубок нужен, а никому не нужные победы в регулярке и выручка. Как будто это олицетворение успешности тренера(раз он решил, что он им является)
И потом ведь ещё ума хватает бахвалиться этими кубками континента и выручками
Когда любой глупец понимает, что есть кубок Гагарина, и есть - ничего. По крайней мере, для такого клуба как СКА. С его-то возможностями
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2 ярда?! Сказачник! 1,113 (если верить) до 2 буквально несколько лямов не хватает. Он о трофеях уже не думает, главное цифарки
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Он бы ещё со дня смерти Сталина посчитал бы, цифры космос!
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Подросток Рома побьёт все рекорды.
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А по сравнению с 1972 годом насколько рост ? Бггггг
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Судя по темпам роста инфляции, ждать осталось недолго)
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Клоун нанюханый
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лол. из них 1,1 млрд просто переложил из одного кармана газпрома в другой))
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хотеть не вредно
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А ничего, что и ценообразование подскочило? 🤡
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Это он в хомяке набил
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А потратил?
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