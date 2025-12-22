Кросби о рекорде «Питтсбурга» по очкам: «Испытываю смешанные чувства. Хоккейные боги заставили меня потрудиться над этим, я немного застопорился»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б).
Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.
У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру против 1723 (690+1033) в 915 играх у Лемье.
«Испытываю смешанные чувства. Я немного застопорился (в 4 предыдущих матчах Кросби набрал 1 очко за передачу – Спортс), так что хоккейные боги заставили меня потрудиться над этим.
Но сегодня мы победили (прервав серию из 8 подряд поражений – Спортс), да еще в серии буллитов (впервые в сезоне после 5 неудачных серий – Спортс). Все сложилось удачно», – сказал Кросби.
Также он прокомментировал поздравление от Лемье, выведенное на видеокуб арены «Пингвинс». В этот момент все болельщики смолкли.
«Если вы не понимаете, какое влияние Марио оказал здесь, но побывали на арене сегодня вечером, то теперь понимаете это немного лучше», – сказал Кросби.
