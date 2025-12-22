  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона
0

Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона

Коннор Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3) и был признан первой звездой. 

В текущем сезоне у 28-летнего канадца стало 62 (23+39) очка в 37 играх. Текущая результативная серия – 10 матчей (26 баллов на отрезке, 12+14).

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. 

Он обогнал форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона, имеющего 2 матча в запасе (61 очко в 37 играх, 30+31, сегодня – дубль в ворота «Миннесоты»). 

На третьем месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (54 в 36, 18+36), на четвертом – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (52 в 37, 17+35). 

Замыкает топ-5 форвард «Далласа» Микко Рантанен (49 в 36, 14+35). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЭдмонтон
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoМакклин Селебрини
logoДаллас
logoВегас
logoМикко Рантанен
logoКолорадо
logoСан-Хосе
рейтинги
logoЛеон Драйзайтль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ единолично – 59 очков в 34 играх против 58 в 35 у Макдэвида
20 декабря, 06:45
Макдэвид догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – они делят лидерство с 58 очками у каждого. Селебрини замыкает топ-3 с 53 баллами
19 декабря, 06:55
Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 58 очками, Макдэвид – 2-й с 56, Селебрини – 3-й с 51, Драйзайтль вышел на 4-е место с 47
17 декабря, 06:55
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту», «Миннесота» пропустила 5 голов от «Колорадо», «Питтсбург» одолел «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Вегас»
13 минут назад
Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков
19 минут назадВидео
Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
43 минуты назадВидео
Ничушкин сделал 2 ассиста в матче с «Миннесотой», продлив серию с очками до 5 игр. У него 8+13 в 27 встречах
сегодня, 02:16
Житель Новосибирска выиграл машину на Кубке Первого канала
вчера, 22:30Реклама
Панарин помог создать реабилитационный центр в родном Коркино. На базе бассейна открылась соляная комната, в зале появился комплекс из 8 тренажеров для укрепления и восстановления
вчера, 21:40
«Вашингтон» проиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Карбери идет 3-й на Востоке
вчера, 21:24
Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне
вчера, 21:04
Овечкин проводит 1527-й матч в регулярках НХЛ, он единолично занимает 20-е место в истории. На 19-м – Бернс из «Колорадо» (1531 игра)
вчера, 20:23
Джек Хьюз сыграет против «Баффало». Форвард «Нью-Джерси» порезал палец во время командного ужина, перенес операцию и пропустил 17 матчей
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений, одолев «Монреаль» (4:3 Б). «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам – было 5 неудачных серий
31 минуту назад
Сергачев против «Виннипега»: 20-й и 21-й ассисты в сезоне, 2 броска за 25:19 – лучшее время среди полевых игроков «Юты»
58 минут назад
«Миннесота» проиграла впервые за 8 матчей, «Колорадо» продлил победную серию до 5 игр
сегодня, 02:42
Капризов сделал передачу в матче с «Колорадо». У него 22+20 в 37 играх
сегодня, 02:28
Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 2:3 с «Автомобилистом»: «Индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что нас наказали»
сегодня, 01:45
Михайлов о 5:1 с «Барысом»: «Сочи» вовремя забил, доставив нервозность сопернику. Поймали игру и довели дело до победного конца»
сегодня, 01:32
Симашев подрался в матче АХЛ «Тусон» – «Эбботсфорд». Противник ударом кулака сбил шлем с головы россиянина
вчера, 22:04Видео
Дыбленко о Хабаровске: «Здесь здоровый климат: летом – тепло, зимой – холодно, нет постоянной слякоти. В Москве тяжело – постоянно прыгает давление, все время пасмурно»
вчера, 20:51
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
вчера, 20:50Тесты и игры
Гамзин о 0:1 с «Динамо»: «Соперник мало бросал, когда бросков мало, играть сложнее. Делал разные вратарские движения, к овертайму был в тонусе»
вчера, 20:36