Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты – один из лучших игроков всех времен»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б).
Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.
У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру против 1723 (690+1033) в 915 играх у Лемье.
В сезоне-2005/06 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинс». Для 40-летнего Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.
«Я еще в 2005 году знал, что ты станешь особенным игроком и добьешься больших успехов в карьере. И вот теперь, 20 лет спустя, ты – один из лучших игроков всех времен.
Ты всегда прекрасно представлял «Питтсбург», НХЛ и весь хоккейный мир. Желаю тебе провести отличный сезон и еще раз поздравляю. Ты отлично справился, друг мой», – сказал Лемье в видеоролике, опубликованном пресс-службой пенсильванцев.
