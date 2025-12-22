Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты – один из лучших игроков всех времен»

Марио Лемье поздравил Сидни Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург».

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б).

Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру против 1723 (690+1033) в 915 играх у Лемье.

В сезоне-2005/06 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинс». Для 40-летнего Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.

«Я еще в 2005 году знал, что ты станешь особенным игроком и добьешься больших успехов в карьере. И вот теперь, 20 лет спустя, ты – один из лучших игроков всех времен.

Ты всегда прекрасно представлял «Питтсбург», НХЛ и весь хоккейный мир. Желаю тебе провести отличный сезон и еще раз поздравляю. Ты отлично справился, друг мой», – сказал Лемье в видеоролике, опубликованном пресс-службой пенсильванцев.

