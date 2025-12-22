Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57 – максимальное время в сезоне. У него 1 бросок, 2 потери, 2 минуты штрафа и «минус 1»
Артемий Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:2).
34-летний россиянин провел на льду 23 минуты 57 секунд – максимальное время в текущем сезоне.
Он завершил встречу с полезностью «минус 1», 1 броском в створ, 1 блоком, 2 потерями и малым штрафом.
В 37 играх в текущем сезоне у Панарина 36 (13+23) очков при полезности «минус 5».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости