  • Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57 – максимальное время в сезоне. У него 1 бросок, 2 потери, 2 минуты штрафа и «минус 1»
Артемий Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:2). 

34-летний россиянин провел на льду 23 минуты 57 секунд – максимальное время в текущем сезоне.

Он завершил встречу с полезностью «минус 1», 1 броском в створ, 1 блоком, 2 потерями и малым штрафом.

В 37 играх в текущем сезоне у Панарина 36 (13+23) очков при полезности «минус 5». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
