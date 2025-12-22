  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби делит с Оутсом 8-е место в истории НХЛ по ассистам (1079). До идущего 7-м Торнтона – 30 передач
0

Кросби делит с Оутсом 8-е место в истории НХЛ по ассистам (1079). До идущего 7-м Торнтона – 30 передач

Сидни Кросби делит с Адамом Оутсом 8-е место по ассистам в истории НХЛ (1079).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 37 (20+17) очков в 35 играх при полезности «минус 7». 

За карьеру в рамках регулярок – 1724 (645+1079) балла в 1387 играх.

Кросби делит 8-е место в истории лиги по числу результативных передач с Адамом Оутсом (1079 в 1337 играх). 

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409) и Джо Торнтон (1109 в 1714). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoПол Коффи
logoЯромир Ягр
logoАдам Оутс
logoРэй Бурк
logoСидни Кросби
logoДжо Торнтон
logoРон Фрэнсис
рейтинги
logoУэйн Гретцки
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoМарк Мессье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты – один из лучших игроков всех времен»
26 минут назад
Задоров получил 2+10 за стычку с Козенсом в матче с «Оттавой». Он лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (80)
41 минуту назадВидео
КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», «Спартак» в гостях у «Шанхая»
56 минут назад
Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место
сегодня, 04:58
Маккиннон первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – в 35 матчах. Он увеличил отрыв в гонке снайперов от Гики до 5 голов
сегодня, 03:58
Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона
сегодня, 03:46
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту», «Миннесота» пропустила 5 голов от «Колорадо», «Питтсбург» одолел «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Вегас»
сегодня, 03:40
Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 03:34Видео
Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
сегодня, 03:10Видео
Ничушкин сделал 2 ассиста в матче с «Миннесотой», продлив серию с очками до 5 игр. У него 8+13 в 27 встречах
сегодня, 02:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14. Команда Беруби идет на 15-м месте на Востоке
сегодня, 04:45
Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». У него 23 очка в 34 играх при «минус 8»
сегодня, 04:35Видео
Маккиннон лидирует в сезоне НХЛ по полезности с «+45». Игроки «Колорадо» занимают первые 6 мест в списке
сегодня, 04:22
«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений, одолев «Монреаль» (4:3 Б). «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам – было 5 неудачных серий
сегодня, 03:22
Сергачев против «Виннипега»: 20-й и 21-й ассисты в сезоне, 2 броска за 25:19 – лучшее время среди полевых игроков «Юты»
сегодня, 02:55
«Миннесота» проиграла впервые за 8 матчей, «Колорадо» продлил победную серию до 5 игр
сегодня, 02:42
Капризов сделал передачу в матче с «Колорадо». У него 22+20 в 37 играх
сегодня, 02:28
Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 2:3 с «Автомобилистом»: «Индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что нас наказали»
сегодня, 01:45
Михайлов о 5:1 с «Барысом»: «Сочи» вовремя забил, доставив нервозность сопернику. Поймали игру и довели дело до победного конца»
сегодня, 01:32
Симашев подрался в матче АХЛ «Тусон» – «Эбботсфорд». Противник ударом кулака сбил шлем с головы россиянина
вчера, 22:04Видео