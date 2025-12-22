Сидни Кросби делит с Адамом Оутсом 8-е место по ассистам в истории НХЛ (1079).

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (4:3 Б).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 37 (20+17) очков в 35 играх при полезности «минус 7».

За карьеру в рамках регулярок – 1724 (645+1079) балла в 1387 играх.

Кросби делит 8-е место в истории лиги по числу результативных передач с Адамом Оутсом (1079 в 1337 играх).

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409) и Джо Торнтон (1109 в 1714).