  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая
3

💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая

Овечкин – лучший спортсмен России-2025 по версии Спортса.

Спортс’’ подвел итоги выборов «Лучший спортсмен России-2025», где проголосовали 15180 человек.

Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (30 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место – у хоккеиста Александра Овечкина, который побил вечный рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

На втором – гимнастка Ангелина Мельникова – триумфально вернулась после 4 лет изоляции. На ЧМ-2025 в Джакарте Мельникова выиграла многоборье, взяла золото в опорном прыжке и серебро на брусьях

На третьем – боец Петр Ян: спустя почти пять лет вернул пояс UFC и победил фаворита Мераба Двалишвили.

Топ-10

1. Александр Овечкин (хоккей) – 23703 очка

2. Ангелина Мельникова (гимнастика) – 9264

3. Петр Ян (MMA) – 7536

4. Ислам Махачев (MMA) – 6450

5. Алексей Батраков (футбол) – 3679

6. Климент Колесников (плавание) – 3388

7. Никита Кучеров (хоккей) – 3169

8. Сергей Бобровский (хоккей) – 3111

9. Мирра Андреева (теннис) – 2808

10. Заур Угуев (борьба) – 2748

💥 6477 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1779 – Ангелину Мельникову, 743 – Ислама Махачева, 708 – Заура Угуева, 601 – Петра Яна, 425 – Алексея Батракова, 384 – Климента Колесникова, 353 – Петра Гуменника, 327 – Никиту Кучерова, 293 – Аделию Петросян, 250 – Сергея Бобровского etc.

💥 9204 пользователя включили в анкеты Овечкина, 4296 – Яна, 4271 – Мельникову, 3356 – Махачева, 2075 – Батракова, 1884 – Колесникова, 1849 – Бобровского, 1734 – Андрееву, 1457 – Дёмина, 1340 – Петросян, 1098 – Угуева, 1051 – Гуменника etc.

Полные итоги голосования «Лучший спортсмен России-2025»

Опубликовал: Павел Копачев
logoПетр Ян
logoАнгелина Мельникова
logoКлимент Колесников
logoСергей Бобровский
logoЗаур Угуев
logoНикита Кучеров
logoИслам Махачев
logoАлександр Овечкин
logoМирра Андреева
logoАлексей Батраков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты – один из лучших игроков всех времен»
сегодня, 05:40
Задоров получил 2+10 за стычку с Козенсом в матче с «Оттавой». Он лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (80)
сегодня, 05:25Видео
КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», «Спартак» в гостях у «Шанхая»
сегодня, 05:10
Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место
сегодня, 04:58
Маккиннон первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – в 35 матчах. Он увеличил отрыв в гонке снайперов от Гики до 5 голов
сегодня, 03:58Видео
Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона
сегодня, 03:46
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту», «Миннесота» пропустила 5 голов от «Колорадо», «Питтсбург» одолел «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Вегас»
сегодня, 03:40
Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 03:34Видео
Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
сегодня, 03:10Видео
Ничушкин сделал 2 ассиста в матче с «Миннесотой», продлив серию с очками до 5 игр. У него 8+13 в 27 встречах
сегодня, 02:16
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Эдмонтона» Джерри пропустит несколько недель из-за травмы. Он получил ее в 3-м матче после обмена из «Питтсбурга»
4 минуты назад
Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57 – максимальное время в сезоне. У него 1 бросок, 2 потери, 2 минуты штрафа и «минус 1»
14 минут назад
Кросби с 1+1 и рекордом «Питтсбурга» по очкам, Зеттерлунд с 2+1 и Макдэвид с 1+2 – звезды дня в НХЛ
24 минуты назад
Кросби делит с Оутсом 8-е место в истории НХЛ по ассистам (1079). До идущего 7-м Торнтона – 30 передач
49 минут назад
«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14. Команда Беруби идет на 15-м месте на Востоке
сегодня, 04:45
Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». У него 23 очка в 34 играх при «минус 8»
сегодня, 04:35Видео
Маккиннон лидирует в сезоне НХЛ по полезности с «+45». Игроки «Колорадо» занимают первые 6 мест в списке
сегодня, 04:22
«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений, одолев «Монреаль» (4:3 Б). «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам – было 5 неудачных серий
сегодня, 03:22
Сергачев против «Виннипега»: 20-й и 21-й ассисты в сезоне, 2 броска за 25:19 – лучшее время среди полевых игроков «Юты»
сегодня, 02:55
«Миннесота» проиграла впервые за 8 матчей, «Колорадо» продлил победную серию до 5 игр
сегодня, 02:42