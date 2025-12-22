💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая

Овечкин – лучший спортсмен России-2025 по версии Спортса.

Спортс’’ подвел итоги выборов «Лучший спортсмен России-2025», где проголосовали 15180 человек.

Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (30 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место – у хоккеиста Александра Овечкина , который побил вечный рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

На втором – гимнастка Ангелина Мельникова – триумфально вернулась после 4 лет изоляции. На ЧМ-2025 в Джакарте Мельникова выиграла многоборье, взяла золото в опорном прыжке и серебро на брусьях

На третьем – боец Петр Ян : спустя почти пять лет вернул пояс UFC и победил фаворита Мераба Двалишвили.

Топ-10

1. Александр Овечкин (хоккей) – 23703 очка

2. Ангелина Мельникова (гимнастика) – 9264

3. Петр Ян (MMA) – 7536

4. Ислам Махачев (MMA) – 6450

5. Алексей Батраков (футбол) – 3679

6. Климент Колесников (плавание) – 3388

7. Никита Кучеров (хоккей) – 3169

8. Сергей Бобровский (хоккей) – 3111

9. Мирра Андреева (теннис) – 2808

10. Заур Угуев (борьба) – 2748

💥 6477 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1779 – Ангелину Мельникову, 743 – Ислама Махачева, 708 – Заура Угуева, 601 – Петра Яна, 425 – Алексея Батракова, 384 – Климента Колесникова, 353 – Петра Гуменника, 327 – Никиту Кучерова, 293 – Аделию Петросян, 250 – Сергея Бобровского etc.

💥 9204 пользователя включили в анкеты Овечкина, 4296 – Яна, 4271 – Мельникову, 3356 – Махачева, 2075 – Батракова, 1884 – Колесникова, 1849 – Бобровского, 1734 – Андрееву, 1457 – Дёмина, 1340 – Петросян, 1098 – Угуева, 1051 – Гуменника etc.

Полные итоги голосования «Лучший спортсмен России-2025»