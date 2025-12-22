Кросби о том, что побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург»: «Не думаю, что значение Марио можно оценить с помощью статистики. Он по-прежнему номер один»
Сидни Кросби: Марио Лемье – по прежнему номер 1 для «Питтсбурга».
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б).
Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.
У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру против 1723 (690+1033) в 915 играх у Лемье.
«Конечно, это особенный момент. Знаете, я здесь уже очень долго. За это время множество ребят внесли свой вклад в успехи команды.
Я очень уважаю Марио и все, что он сделал для «Пингвинс» и хоккея в целом. Не думаю, что его значение для клуба и нашего спорта можно оценить с помощью статистики или цифр. На мой взгляд, он по-прежнему номер один», – сказал Кросби с улыбкой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
