Сидни Кросби: Марио Лемье – по прежнему номер 1 для «Питтсбурга».

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (4:3 Б).

Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье .

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру против 1723 (690+1033) в 915 играх у Лемье.

«Конечно, это особенный момент. Знаете, я здесь уже очень долго. За это время множество ребят внесли свой вклад в успехи команды.

Я очень уважаю Марио и все, что он сделал для «Пингвинс» и хоккея в целом. Не думаю, что его значение для клуба и нашего спорта можно оценить с помощью статистики или цифр. На мой взгляд, он по-прежнему номер один», – сказал Кросби с улыбкой.

Кросби – лучший «Пингвин» в истории! Обошел Лемье и стал 8-м бомбардиром НХЛ