  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев об извинениях судьи перед Хартли: «Как раз он должен был извиняться перед арбитрами – за хамство. На английском обложил их последними словами, Буше тоже ругается как сапожник»
1

Плющев об извинениях судьи перед Хартли: «Как раз он должен был извиняться перед арбитрами – за хамство. На английском обложил их последними словами, Буше тоже ругается как сапожник»

Владимир Плющев: это Хартли должен был извиняться перед судьями за хамство.

Владимир Плющев считает, что Боб Хартли должен был извиняться перед судьями, а не наоборот. 

– Владимир Анатольевич, самый поучительный момент недели – по вашей версии?

– Не могу логически объяснить то, что произошло в матче «Локомотив» – ЦСКА и после него. У нас в КХЛ, получается, королевство кривых зеркал.

– Вы о технической ошибке, когда невовремя включился микрофон, и все услышали, что арбитры матча Морозов и Бирин думают о главном тренере «Локомотива» Бобе Хартли?

– Естественно. Там все началось с того, что после помарки лайнсмена Хартли на английском обложил арбитров последними словами. Тут ничего удивительного – именно североамериканцы это себе постоянно позволяют. И здесь с Хартли за первое место вполне может поспорить Буше из «Авангарда», который тоже ругается как сапожник.

Я так понял, что арбитры откорректировали свое решение, а потом между собой обменялись мнениями относительно поведения Хартли. Назвали его дедом, применили пару громких слов. Как говорится, рабочий процесс. Но микрофон забыли выключить – и все улетело в народ.

– Через день КХЛ выступила с заявлением о том, что арбитры связались с Хартли и перед ним извинились. Все в порядке?

– Никакого порядка – наоборот, беспорядок! На мой взгляд, в первую очередь извиняться должен был как раз Хартли – и именно перед арбитрами, за свое хамское поведение. А еще перед болельщиками и телезрителями, которые все это слышали.

Судьям, наоборот, перед Хартли не за что извиняться. В непосредственном общении с канадцем они вели себя корректно. А в личном общении между собой судьи могут говорить все что угодно – это, как говорится, дело их профессионализма и воспитания.

Если им в данном эпизоде извиняться, то только перед болельщиками и телезрителями, которые по ошибке услышали техническую запись, – сказал заслуженный тренер России и бывший глава судейского корпуса. 

«Деда трясет, #####». Судья оценил Боба Хартли – на всю арену

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
судьи
logoВладимир Плющев
logoАвангард
logoБоб Хартли
logoГи Буше
logoЦСКА
болельщики
logoКХЛ
logoЛокомотив
брань
Виктор Бирин
Сергей Морозов судья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о том, что общался с арбитрами во время матча с ЦСКА: «Приглашал их на ужин»
18 декабря, 20:52
«Деда трясет, #####. Не знает, че сказать: фак, фак». Арбитр высказался о Хартли в микрофон во время матча «Локомотива» и ЦСКА
18 декабря, 19:35Видео
Главные новости
💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая
сегодня, 06:32
Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты – один из лучших игроков всех времен»
сегодня, 05:40
Задоров получил 2+10 за стычку с Козенсом в матче с «Оттавой». Он лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (80)
сегодня, 05:25Видео
КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», «Спартак» в гостях у «Шанхая»
сегодня, 05:10
Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место
сегодня, 04:58
Маккиннон первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – в 35 матчах. Он увеличил отрыв в гонке снайперов от Гики до 5 голов
сегодня, 03:58Видео
Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона
сегодня, 03:46
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту», «Миннесота» пропустила 5 голов от «Колорадо», «Питтсбург» одолел «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Вегас»
сегодня, 03:40
Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 03:34Видео
Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук о СКА: «Петербург – хоккейный город, Ларионов знает, что делает. За командой интересно наблюдать, становление занимает какое-то время»
26 минут назад
Кросби о рекорде «Питтсбурга» по очкам: «Испытываю смешанные чувства. Хоккейные боги заставили меня потрудиться над этим, я немного застопорился»
41 минуту назад
Вратарь «Эдмонтона» Джерри пропустит несколько недель из-за травмы. Он получил ее в 3-м матче после обмена из «Питтсбурга»
56 минут назад
Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57 – максимальное время в сезоне. У него 1 бросок, 2 потери, 2 минуты штрафа и «минус 1»
сегодня, 06:30
Кросби с 1+1 и рекордом «Питтсбурга» по очкам, Зеттерлунд с 2+1 и Макдэвид с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:20
Кросби делит с Оутсом 8-е место в истории НХЛ по ассистам (1079). До идущего 7-м Торнтона – 30 передач
сегодня, 05:55
«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14. Команда Беруби идет на 15-м месте на Востоке
сегодня, 04:45
Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». У него 23 очка в 34 играх при «минус 8»
сегодня, 04:35Видео
Маккиннон лидирует в сезоне НХЛ по полезности с «+45». Игроки «Колорадо» занимают первые 6 мест в списке
сегодня, 04:22
«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений, одолев «Монреаль» (4:3 Б). «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам – было 5 неудачных серий
сегодня, 03:22