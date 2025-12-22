Плющев об извинениях судьи перед Хартли: «Как раз он должен был извиняться перед арбитрами – за хамство. На английском обложил их последними словами, Буше тоже ругается как сапожник»

Владимир Плющев: это Хартли должен был извиняться перед судьями за хамство.

Владимир Плющев считает, что Боб Хартли должен был извиняться перед судьями, а не наоборот.

– Владимир Анатольевич, самый поучительный момент недели – по вашей версии?

– Не могу логически объяснить то, что произошло в матче «Локомотив» – ЦСКА и после него. У нас в КХЛ, получается, королевство кривых зеркал.

– Вы о технической ошибке, когда невовремя включился микрофон, и все услышали, что арбитры матча Морозов и Бирин думают о главном тренере «Локомотива» Бобе Хартли?

– Естественно. Там все началось с того, что после помарки лайнсмена Хартли на английском обложил арбитров последними словами. Тут ничего удивительного – именно североамериканцы это себе постоянно позволяют. И здесь с Хартли за первое место вполне может поспорить Буше из «Авангарда», который тоже ругается как сапожник.

Я так понял, что арбитры откорректировали свое решение, а потом между собой обменялись мнениями относительно поведения Хартли. Назвали его дедом, применили пару громких слов. Как говорится, рабочий процесс. Но микрофон забыли выключить – и все улетело в народ.

– Через день КХЛ выступила с заявлением о том, что арбитры связались с Хартли и перед ним извинились. Все в порядке?

– Никакого порядка – наоборот, беспорядок! На мой взгляд, в первую очередь извиняться должен был как раз Хартли – и именно перед арбитрами, за свое хамское поведение. А еще перед болельщиками и телезрителями, которые все это слышали.

Судьям, наоборот, перед Хартли не за что извиняться. В непосредственном общении с канадцем они вели себя корректно. А в личном общении между собой судьи могут говорить все что угодно – это, как говорится, дело их профессионализма и воспитания.

Если им в данном эпизоде извиняться, то только перед болельщиками и телезрителями, которые по ошибке услышали техническую запись, – сказал заслуженный тренер России и бывший глава судейского корпуса.

