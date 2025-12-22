  • Спортс
  • Задоров получил 2+10 за стычку с Козенсом в матче с «Оттавой». Он лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (80)
Задоров получил 2+10 за стычку с Козенсом в матче с «Оттавой». Он лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (80)

Никита Задоров получил 2+10 за стычку с Диланом Козенсом в матче с «Оттавой».

Защитник «Бостона» Никита Задоров завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:6) с 14 минутами штрафа. 

В первом периоде 30-летний россиянин получил за нарушение против форварда «Сенаторс» Дилана Козенса (подсечку). 

В концовке третьего периода Задоров вступил в стычку с тем же Козенсом (набравшим в матче 3 очка, 1+2), которую быстро разняли судьи. При этом игроки продолжили обмен репликами. 

В итоге обоим выписали по 12 минут штрафа (дисциплинарный плюс малый – Задорову за грубость, Козенсу за удар коленом). 

Сегодня Никита (18:44, полезность «+1») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, допустил 1 потерю. 

В текущем сезоне у него 13 (1+12) очков в 37 играх при полезности «+13». Он лидирует в лиге по числу штрафных минут (80). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНикита Задоров
logoОттава
драки
logoНХЛ
logoДилан Козенс
судьи
logoБостон
