Ковальчук о СКА: «Петербург – хоккейный город, Ларионов знает, что делает. За командой интересно наблюдать, становление занимает какое-то время»

Илья Ковальчук о СКА: Ларионов знает, что делает, становление занимает время.
Илья Ковальчук высказался о ситуации в СКА. Команда под руководством Игоря Ларионова занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Санкт‑Петербург - хоккейный город. В СКА много молодых и перспективных ребят, хороший состав.
Сейчас новый тренерский штаб. Игорь Николаевич [Ларионов] знает, что он делает. Интересно наблюдать за командой.
Становление занимает какое‑то время, но постепенно видно, что команда набирает обороты», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе клуба.
