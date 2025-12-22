Ковальчук о СКА: «Петербург – хоккейный город, Ларионов знает, что делает. За командой интересно наблюдать, становление занимает какое-то время»

Илья Ковальчук о СКА: Ларионов знает, что делает, становление занимает время.

Илья Ковальчук высказался о ситуации в СКА. Команда под руководством Игоря Ларионова занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Санкт‑Петербург - хоккейный город. В СКА много молодых и перспективных ребят, хороший состав.

Сейчас новый тренерский штаб. Игорь Николаевич [Ларионов] знает, что он делает. Интересно наблюдать за командой.

Становление занимает какое‑то время, но постепенно видно, что команда набирает обороты», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе клуба.