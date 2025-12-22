Джей Ти Миллер пропустит несколько недель из-за травмы плеча. У форварда «Рейнджерс» 10+12 за 35 игр в этом сезоне НХЛ

Джей Ти Миллер из «Рейнджерс» пропустит несколько недель из-за травмы плеча.

Нападающий «Рейнджерс» Джей Ти Миллер выбыл на несколько недель из-за травмы плеча.

Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:4 Б), столкнувшись с защитником Ником Силером в третьем периоде.

В текущем сезоне Миллер провел 35 матчей и набрал 22 (10+12) очка при полезности «минус 11». «Рейнджерс » занимают 12-е место в Восточной конференции.

Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57 – максимальное время в сезоне. У него 1 бросок, 2 потери, 2 минуты штрафа и «минус 1»