  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Эдмонтона» Джерри пропустит несколько недель из-за травмы. Он получил ее в 3-м матче после обмена из «Питтсбурга»
0

Вратарь «Эдмонтона» Джерри пропустит несколько недель из-за травмы. Он получил ее в 3-м матче после обмена из «Питтсбурга»

Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри выбыл на несколько недель.

Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. 

Главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух сообщил об этом перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3). 

30-летний канадец получил травму в матче с «Бостоном» (3:1), состоявшемся 18 декабря. Он покинул площадку в конце второго периода, получив повреждение при попытке отразить бросок в растяжке. 

Для Джерри матч с «Брюинс» стал третьим после обмена из «Питтсбурга». Он пропустил 8 шайб на этом отрезке при 88,7% отраженных бросков. 

«Эдмонтон» поместил Джерри в список травмированных и вызвал Ингрэма из АХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
logoЭдмонтон
травмы
logoКрис Кноблаух
logoТристан Джерри
logoПиттсбург
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая
12 минут назад
Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты – один из лучших игроков всех времен»
сегодня, 05:40
Задоров получил 2+10 за стычку с Козенсом в матче с «Оттавой». Он лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (80)
сегодня, 05:25Видео
КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», «Спартак» в гостях у «Шанхая»
сегодня, 05:10
Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место
сегодня, 04:58
Маккиннон первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – в 35 матчах. Он увеличил отрыв в гонке снайперов от Гики до 5 голов
сегодня, 03:58Видео
Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона
сегодня, 03:46
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту», «Миннесота» пропустила 5 голов от «Колорадо», «Питтсбург» одолел «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Вегас»
сегодня, 03:40
Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 03:34Видео
Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом», сыграв 23:57 – максимальное время в сезоне. У него 1 бросок, 2 потери, 2 минуты штрафа и «минус 1»
14 минут назад
Кросби с 1+1 и рекордом «Питтсбурга» по очкам, Зеттерлунд с 2+1 и Макдэвид с 1+2 – звезды дня в НХЛ
24 минуты назад
Кросби делит с Оутсом 8-е место в истории НХЛ по ассистам (1079). До идущего 7-м Торнтона – 30 передач
49 минут назад
«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14. Команда Беруби идет на 15-м месте на Востоке
сегодня, 04:45
Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». У него 23 очка в 34 играх при «минус 8»
сегодня, 04:35Видео
Маккиннон лидирует в сезоне НХЛ по полезности с «+45». Игроки «Колорадо» занимают первые 6 мест в списке
сегодня, 04:22
«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений, одолев «Монреаль» (4:3 Б). «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам – было 5 неудачных серий
сегодня, 03:22
Сергачев против «Виннипега»: 20-й и 21-й ассисты в сезоне, 2 броска за 25:19 – лучшее время среди полевых игроков «Юты»
сегодня, 02:55
«Миннесота» проиграла впервые за 8 матчей, «Колорадо» продлил победную серию до 5 игр
сегодня, 02:42
Капризов сделал передачу в матче с «Колорадо». У него 22+20 в 37 играх
сегодня, 02:28