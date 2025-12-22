  • Спортс
  • Маккиннон первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – в 35 матчах. Он увеличил отрыв в гонке снайперов от Гики до 5 голов
Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – в 35 матчах.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:1) и был признан второй звездой. 

На счету 30-летнего канадца 61 (30+31) очко в 35 играх в текущем сезоне – идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (62 в 37). 

В гонке снайперов Маккиннон укрепил лидерство, увеличив до 5 шайб отрыв от идущего вторым форварда «Бостона» Моргана Гики (25 голов в 37 играх). 

За ними следуют Макдэвид (23 в 37) и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (23 в 37). Еще на одну шайбу отстают форварды «Миннесоты» Кирилл Капризов и Мэттью Болди (у обоих – 22 в 37). 

Отметим, что Нэтан показал второй результат в истории «Квебека» и «Колорадо» по скорости достижения отметки 30 шайб за сезон. Его опередил лишь Мишель Гуле (30 голов в 34 играх, 1985/86). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
