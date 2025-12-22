Сикьюра о Ротенберге в совете директоров «Динамо»: «С тех пор ни разу его не видел и не общался с ним. Как я знаю, сейчас он работает с детьми»

Дилан Сикьюра: с Ротенбергом в «Динамо» ни разу не пересекался.

Форвард московского «Динамо» Дилан Сикьюра сказал, что не встречался с Романом Ротенбегом после его назначения членом совета директоров клуба.

Бывший главный тренер СКА летом вошел в состав руководства бело-голубых.

– Роман Ротенберг, который возглавлял СКА, в этом сезоне вошел в совет директоров «Динамо». Вы как-то пересекаетесь с ним? Может быть, общались?

– Нет, ни разу его не видел с тех пор и не общался с ним. Как я знаю, сейчас он работает с детьми и ему очень нравится то, что он делает, – сказал Сикьюра.