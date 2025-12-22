Плющев об иностранных тренерах в КХЛ: «Путин на прямой линии ставил задачу выходить в науке на 1-е место. Хоккей – это наука, канадскими гастарбайтерами ее не поднимешь»

Плющев об иностранных тренерах в КХЛ: советую изучить «прямую линию» Путина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о тренерах в FONBET КХЛ.

«В КХЛ все меньше грамотных российских специалистов – и все больше сватьев-братьев различных Буше , Гру и прочих. Возьмите тот же Омск, который уже забрал из Челябинска остатки гоп-бригады Гру, на место чуть ли не последнего в штабе омича – Александра Свитова . Причем там эта публика уже перекочевала и в клуб ВХЛ.

Знаю, что многие игроки над этим парадом ущербности уже просто смеются. Но не КХЛ, которая или спит, или извиняется.

Посоветую нашим спящим изучить недавнюю «прямую линию» президента страны. Он ставит задачу выходить в науке и производстве на первое место. А хоккей – это именно наука, никакими канадскими гастарбайтерами ее не поднимешь!» – сказал Плющев.

