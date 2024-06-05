«Флорида» – фаворит, но Макдэвид может выигрывать матчи в одиночку, и у «Эдмонтона» великолепное большинство». Филатов о финале Кубка Стэнли

Никита Филатов высказался о финале Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой».

Финальная серия плей-офф стартует 9 июня.

«Фаворитом будет «Флорида». Она очень мощно играет и прекрасно выглядит во всех линиях. Вратарь-звезда, крепкая оборона, большие звезды в нападении в лице Баркова и Райнхардта.

Кажется, что «Флорида» должна достаточно уверенно забирать Кубок. Но дело в том, что иногда может выигрывать матчи в одиночку. И если у « » будет повторяться ситуация из последних матчей с «Далласом», который тоже был мощнее по составу и выиграл у действующих чемпионов с «Колорадо», то очень тяжело будет «Флориде» что-либо сделать.

У «Эдмонтона» великолепное большинство. Когда у тебя хорошая оборона и надежный вратарь, то Макдэвид и могут из ничего выигрывать матчи. Поэтому я думаю, что финал будет невероятно крутым, как бы он ни закончился.

Несмотря на наличие Бобровского и Володи Тарасенко во «Флориде», было бы легендарно, если бы Макдэвид взял . Но преимущество в финале будет у «Флориды», – сказал экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ Филатов.

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