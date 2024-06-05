Светлов о Кубке Стэнли: «Макдэвид – главная звезда финала. Несколько лет его сравнивали с Гретцки – теперь есть шанс оправдать эти сравнения»

Сергей Светлов поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».

– Согласны с букмекерами, которые называют фаворитом финала именно «Флориду»?

– Математика не все определяет в хоккее. Да, «Флорида» по итогам чемпионата поднялась на четыре места выше соперника, плюс год назад играла в финале и имеет больше опыта.

Но фактор психологии может сработать как раз на «Эдмонтон». Эта команда в последних раундах плей-офф уже прошла фаворитов – « » и « », у которых был более высокий «посев». Тут «Нефтяники» идут по накатанной.

Также Канада впервые за много лет пробилась в финал Кубка Стэнли, и в эмоциональном плане это тоже может стать плюсом, дать « » энергию страны.

– Тогда кто ваш личный фаворит?

– У «Флориды» более ровный состав, три, а может, и четыре звена способны давать результат. Также у этой команды более опытный вратарь – – и одна из лучших оборонительных линий в лиге – в регулярке меньше пропустил только «Виннипег». Наконец « » имеет преимущество в силовой борьбе.

Если сложить все эти факторы, то «Флорида» все-таки небольшой фаворит. Но свои козыри есть и у «Эдмонтона».

– Какие?

– Роль личности в хоккейной истории еще никто не отменял. Форвард Макдэвид – главная звезда этого финала. Несколько лет его сравнивали с Гретцки – теперь есть шанс оправдать эти сравнения.

Также меня впечатлило, как «Эдмонтон» дожимал соперников в сериях с «Далласом» и «Ванкувером». Команда, скажем так, поляризовалась: звено Макдэвида делало результат, остальные звенья – его сохраняли. В нужные моменты выстреливала бригада большинства во главе с все тем же Макдэвидом.

В решающих матчах этого плей-офф «Эдмонтон» уходил от титула самой открытой команды Западной конференции, отдавал инициативу сопернику, играл строго по счету. Команда была управляемой, чувствовалась тренерская рука, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

Макдэвид о финале Кубка Стэнли: «Приятно, что «Эдмонтон» немного объединит Канаду, возможно. Суть спорта – объединять людей»