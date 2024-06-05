Светлов о Кубке Стэнли: «Макдэвид – главная звезда финала. Несколько лет его сравнивали с Гретцки – теперь есть шанс оправдать эти сравнения»

Теги Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Даллас Сергей Бобровский Уэйн Гретцки НХЛ Сергей Светлов Коннор Макдэвид Хоккей

Сергей Светлов поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».

– Согласны с букмекерами, которые называют фаворитом финала именно «Флориду»?

– Математика не все определяет в хоккее. Да, «Флорида» по итогам чемпионата поднялась на четыре места выше соперника, плюс год назад играла в финале и имеет больше опыта.

Но фактор психологии может сработать как раз на «Эдмонтон». Эта команда в последних раундах плей-офф уже прошла фаворитов – «Даллас» и «Ванкувер», у которых был более высокий «посев». Тут «Нефтяники» идут по накатанной. 

Также Канада впервые за много лет пробилась в финал Кубка Стэнли, и в эмоциональном плане это тоже может стать плюсом, дать «Эдмонтону» энергию страны.

– Тогда кто ваш личный фаворит?

– У «Флориды» более ровный состав, три, а может, и четыре звена способны давать результат. Также у этой команды более опытный вратарь – Бобровский – и одна из лучших оборонительных линий в лиге – в регулярке меньше пропустил только «Виннипег». Наконец «Флорида» имеет преимущество в силовой борьбе.

Если сложить все эти факторы, то «Флорида» все-таки небольшой фаворит. Но свои козыри есть и у «Эдмонтона».

– Какие?

– Роль личности в хоккейной истории еще никто не отменял. Форвард Макдэвид – главная звезда этого финала. Несколько лет его сравнивали с Гретцки – теперь есть шанс оправдать эти сравнения.

Также меня впечатлило, как «Эдмонтон» дожимал соперников в сериях с «Далласом» и «Ванкувером». Команда, скажем так, поляризовалась: звено Макдэвида делало результат, остальные звенья – его сохраняли. В нужные моменты выстреливала бригада большинства во главе с все тем же Макдэвидом.

В решающих матчах этого плей-офф «Эдмонтон» уходил от титула самой открытой команды Западной конференции, отдавал инициативу сопернику, играл строго по счету. Команда была управляемой, чувствовалась тренерская рука, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

Макдэвид о финале Кубка Стэнли: «Приятно, что «Эдмонтон» немного объединит Канаду, возможно. Суть спорта – объединять людей»

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5 комментариев
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Ответ vizaslayer
Три года назад Монтреаль был в финале
Тот кринжовый ковидный сезон с канадским дивизионом многие видимо просто забыли. Память блокирует воспоминания об этом ужасе ))
+6
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+6
Три года назад Монтреаль был в финале
+3
0
+3
Даллас прошёл Вегас и Колорадо. А нефть грохнула Даллас. Это как бы уже кое о чем говорит. Потрясающая реализация, конечно. Не так много моментов, бросков, но выжимают всё из них.
+2
0
+2
Ответ vizaslayer
Три года назад Монтреаль был в финале
В ковидный сезон? По-хорошему вообще надо аннулировать результаты того сезона. Это был цирк
+2
-1
+1
Ответ Биомеханоид
Даллас прошёл Вегас и Колорадо. А нефть грохнула Даллас. Это как бы уже кое о чем говорит. Потрясающая реализация, конечно. Не так много моментов, бросков, но выжимают всё из них.
Да и Ванкувер не прям слабая команда. Ладно ЛА, но касатки выиграли дивизион, и тренер их получил лучшего
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