Морис о том, как играть против Макдэвида и Драйзайтля: «У меня нет ответа. Они слишком быстрые, слишком сильные. Нужно обороняться впятером»

Пол Морис высказался об игре против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

« » сыграет с « » в финале Кубка Стэнли-2024.

Тренер «Пантерс» отметил, что попытался заранее спланировать ответ на вопросы журналистов о том, как играть против Макдэвида и Драйзайтля.

«Но у меня нет ответа. Мы видели множество разных ротаций, независимо от того, играет с или нет, и это меняет динамику, к которой нужно подготовиться.

С ними вы не можете играть один на один. Они слишком быстрые, слишком сильные, слишком мастеровитые, так что нужно обороняться впятером.

Все остальное, что я могу сказать, будет банальностью», – сказал главный тренер «Флориды» .