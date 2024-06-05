Морис о том, как играть против Макдэвида и Драйзайтля: «У меня нет ответа. Они слишком быстрые, слишком сильные. Нужно обороняться впятером»
Пол Морис высказался об игре против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.
«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли-2024.
Тренер «Пантерс» отметил, что попытался заранее спланировать ответ на вопросы журналистов о том, как играть против Макдэвида и Драйзайтля.
«Но у меня нет ответа. Мы видели множество разных ротаций, независимо от того, играет Леон Драйзайтль с Коннором Макдэвидом или нет, и это меняет динамику, к которой нужно подготовиться.
С ними вы не можете играть один на один. Они слишком быстрые, слишком сильные, слишком мастеровитые, так что нужно обороняться впятером.
Все остальное, что я могу сказать, будет банальностью», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.