Морис о том, как играть против Макдэвида и Драйзайтля: «У меня нет ответа. Они слишком быстрые, слишком сильные. Нужно обороняться впятером»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Пол Морис высказался об игре против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли-2024.

Тренер «Пантерс» отметил, что попытался заранее спланировать ответ на вопросы журналистов о том, как играть против Макдэвида и Драйзайтля.

«Но у меня нет ответа. Мы видели множество разных ротаций, независимо от того, играет Леон Драйзайтль с Коннором Макдэвидом или нет, и это меняет динамику, к которой нужно подготовиться.

С ними вы не можете играть один на один. Они слишком быстрые, слишком сильные, слишком мастеровитые, так что нужно обороняться впятером.

Все остальное, что я могу сказать, будет банальностью», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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4 комментария
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Морису до сих пор не доложили, что Макдэвид просто бегунок
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Поскорее бы уже начало серии!
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Человек не знает как обороняться против монстров атаки соперника , как он КС собрался брать ? )))
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У игроков Флориды, будут ответы.
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