Пи Кей Суббан: «Эдмонтон» может выиграть Кубок Стэнли, но Скиннер должен сыграть лучше Бобровского – а в это я не верю. Сергей – лучший игрок «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Пи Кей Суббан Стюарт Скиннер Хоккей

Пи Кей Суббан назвал Сергея Бобровского лучшим хоккеистом «Флориды».

Бывший защитник клубов НХЛ поделился ожиданиями в преддверии финала Кубка Стэнли, в котором сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».

«Эдмонтон» может выиграть эту серию, но тогда Стюарт Скиннер должен сыграть лучше Сергея Бобровского. Я не верю, что это произойдет.

Бобровский невероятен. Верю, что он станет лучшим хоккеистом финальной серии. Определяющим моментом является дуэль голкиперов.

Бобровский – лучший хоккеист «Флориды», и думаю, что он им и будет [в финале]», – сказал Пи Кей Суббан.

3 комментария
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Так-то у Эдмонтона козырь - не вратарская бригада
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"Ващингтон" тоже мог бы выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне, если все игроки сыграли бы лучше игроков других команд.
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Скиннер вполне может быть как минимум не хуже Боба на конкретном отрезке. В финальных сериях конференций у Боба .918, а у Скиннера .916, и тот и тот могут посыпаться в ответственный момент (Боб в прошлом финале, Скиннер против Ванкувера).

ИМО, финал будет решаться форвардами, а не вратарями, а вот тут между командами пропасть.
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