Пи Кей Суббан: «Эдмонтон» может выиграть Кубок Стэнли, но Скиннер должен сыграть лучше Бобровского – а в это я не верю. Сергей – лучший игрок «Флориды»

Пи Кей Суббан назвал Сергея Бобровского лучшим хоккеистом «Флориды».

Бывший защитник клубов поделился ожиданиями в преддверии финала Кубка Стэнли, в котором сыграют « » и « ».

«Эдмонтон» может выиграть эту серию, но тогда Стюарт Скиннер должен сыграть лучше Сергея Бобровского. Я не верю, что это произойдет.

Бобровский невероятен. Верю, что он станет лучшим хоккеистом финальной серии. Определяющим моментом является дуэль голкиперов.

– лучший хоккеист «Флориды», и думаю, что он им и будет [в финале]», – сказал .