Пи Кей Суббан: «Эдмонтон» может выиграть Кубок Стэнли, но Скиннер должен сыграть лучше Бобровского – а в это я не верю. Сергей – лучший игрок «Флориды»
Пи Кей Суббан назвал Сергея Бобровского лучшим хоккеистом «Флориды».
Бывший защитник клубов НХЛ поделился ожиданиями в преддверии финала Кубка Стэнли, в котором сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».
«Эдмонтон» может выиграть эту серию, но тогда Стюарт Скиннер должен сыграть лучше Сергея Бобровского. Я не верю, что это произойдет.
Бобровский невероятен. Верю, что он станет лучшим хоккеистом финальной серии. Определяющим моментом является дуэль голкиперов.
Бобровский – лучший хоккеист «Флориды», и думаю, что он им и будет [в финале]», – сказал Пи Кей Суббан.
ИМО, финал будет решаться форвардами, а не вратарями, а вот тут между командами пропасть.