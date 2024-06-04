Бобровский, Макдэвид, Драйзайтль, Барков и Бушар – претенденты на «Конн Смайт» перед финалом Кубка Стэнли (Sportsnet)

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Сэм Райнхарт Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Сэм Беннетт Густав Форслинг Мэттью Ткачак Зак Хайман Эван Бушар Картер Верхэге Хоккей

Сергей Бобровский включен в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».

Sportsnet перед финалом Кубка Стэнли опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту плей-офф.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Коннор МакдэвидЭдмонтон»);

Александр Барков («Флорида»);

Эван Бушар («Эдмонтон»);

Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

Зак Хайман («Эдмонтон»);

Мэттью Ткачак («Флорида»);

Густав Форслинг («Флорида»);

Картер Верхэге («Флорида»);

Сэм Беннетт («Флорида»);

Сэм Райнхарт («Флорида»).

9 комментариев
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Но ведь в этом рейтинге нет Бобровского
+10
0
+10
Тут все просто. Если Бобр будет тащить и выиграет Флорида, то Бобру отдадут, если Эдмонтон, то Маку. Есть вероятность, что Барков еще может, но тогда Бобр должен играть просто хорошо, а капитан решать.

Драй все равно будет в тени Мака. А все остальные не ровня этим
+4
-1
+3
Ответ Артур Тюрюканов
Но ведь в этом рейтинге нет Бобровского
Видимо, в тексте новости его выделили и в списке всех остальных
+1
0
+1
Ответ ABarca
Тут все просто. Если Бобр будет тащить и выиграет Флорида, то Бобру отдадут, если Эдмонтон, то Маку. Есть вероятность, что Барков еще может, но тогда Бобр должен играть просто хорошо, а капитан решать. Драй все равно будет в тени Мака. А все остальные не ровня этим
То же самое хотел написать. Реальных претендента два и отдадут победившему.
+1
0
+1
Бушарик пока лидирует.
0
0
0
Ответ Артур Тюрюканов
Но ведь в этом рейтинге нет Бобровского
Есть.
0
0
0
Ответ Артур Тюрюканов
Но ведь в этом рейтинге нет Бобровского
В оригинале новости есть
0
0
0
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