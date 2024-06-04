Бобровский, Макдэвид, Драйзайтль, Барков и Бушар – претенденты на «Конн Смайт» перед финалом Кубка Стэнли (Sportsnet)

Сергей Бобровский включен в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».

Sportsnet перед финалом Кубка Стэнли опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту плей-офф.

Рейтинг выглядит следующим образом:

(« »);

(«Флорида»);

Эван Бушар («Эдмонтон»);

(«Эдмонтон»);

(«Эдмонтон»);

Мэттью Ткачак («Флорида»);

Густав Форслинг («Флорида»);

Картер Верхэге («Флорида»);

Сэм Беннетт («Флорида»);

Сэм Райнхарт («Флорида»).