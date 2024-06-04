Бобровский, Макдэвид, Драйзайтль, Барков и Бушар – претенденты на «Конн Смайт» перед финалом Кубка Стэнли (Sportsnet)
Сергей Бобровский включен в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».
Sportsnet перед финалом Кубка Стэнли опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту плей-офф.
Рейтинг выглядит следующим образом:
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
Александр Барков («Флорида»);
Эван Бушар («Эдмонтон»);
Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
Зак Хайман («Эдмонтон»);
Мэттью Ткачак («Флорида»);
Густав Форслинг («Флорида»);
Картер Верхэге («Флорида»);
Сэм Беннетт («Флорида»);
Сэм Райнхарт («Флорида»).
Драй все равно будет в тени Мака. А все остальные не ровня этим