Бобровский о выходе в финал Кубка Стэнли: «Работа еще не завершена. Мы сделали лишь шаг. Перед нами стоит хороший вызов»
Сергей Бобровский высказался о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли-2024.
В финальной серии плей-офф «Пантерс» сыграют с «Эдмонтоном».
«Работа еще не завершена. Мы сделали лишь шаг.
Перед нами стоит хороший вызов, и мы с нетерпением ждем этого», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей