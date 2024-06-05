Бобровский о выходе в финал Кубка Стэнли: «Работа еще не завершена. Мы сделали лишь шаг. Перед нами стоит хороший вызов»

Сергей Бобровский высказался о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии плей-офф «Пантерс» сыграют с « ».

«Работа еще не завершена. Мы сделали лишь шаг.

Перед нами стоит хороший вызов, и мы с нетерпением ждем этого», – сказал вратарь «Флориды» .

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей