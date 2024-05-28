Назаров – Ялонену про отстранение России: «Ни совести, ни ума. Зачем нам эта смешная Финляндия? Путин сейчас в Узбекистане, у наших друзей начнет развиваться хоккей, появится клуб в КХЛ, уверен»

Андрей Назаров ответил на слова Юкки Ялонена про отстранение сборной России.

Ранее бывший главный тренер сборной Финляндии высказался о справедливости отстранения сборной России до конца международного сезона-2024/25.

«К словам не нужно относиться серьезно, таких людей волнуют только смски на телефоне и состояние на банковском счете. Ни совести, ни ума там нет.

Зачем нам нужна эта смешная Финляндия? Наш лидер – президент России Владимир Владимирович Путин – находится с трехдневным визитом в Узбекистане с населением в 37 млн человек. Население Финляндии составляет чуть более 5,5 млн человек.

Уверен, что у наших узбекских друзей скоро начнет развиваться хоккей, и появится клуб в КХЛ, а также существенно увеличится товарооборот между странами. А про Финляндию надо забыть. Они построили забор, с которого сами же оглушительно рухнули», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Россия поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ, обойдя Финляндию