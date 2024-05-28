Назаров – Ялонену про отстранение России: «Ни совести, ни ума. Зачем нам эта смешная Финляндия? Путин сейчас в Узбекистане, у наших друзей начнет развиваться хоккей, появится клуб в КХЛ, уверен»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Юкка Ялонен ЧМ по хоккею Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров ответил на слова Юкки Ялонена про отстранение сборной России.

Ранее бывший главный тренер сборной Финляндии высказался о справедливости отстранения сборной России до конца международного сезона-2024/25.

«К словам Юкки Ялонена не нужно относиться серьезно, таких людей волнуют только смски на телефоне и состояние на банковском счете. Ни совести, ни ума там нет.

Зачем нам нужна эта смешная Финляндия? Наш лидер – президент России Владимир Владимирович Путин – находится с трехдневным визитом в Узбекистане с населением в 37 млн человек. Население Финляндии составляет чуть более 5,5 млн человек.

Уверен, что у наших узбекских друзей скоро начнет развиваться хоккей, и появится клуб в КХЛ, а также существенно увеличится товарооборот между странами. А про Финляндию надо забыть. Они построили забор, с которого сами же оглушительно рухнули», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Россия поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ, обойдя Финляндию

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11 комментариев
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Сколько там населения в Швейцарии ? А сколько в Китае ? И чьи механические часы выберет для себя Андрей после ознакомления с этой информацией ?
+6
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+6
Турция, Индия, Узбекистан. Из каких стран ещё будут клубы базироваться под Москвой.
+5
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+5
Ответ Дмитрий Рабко
Сколько там населения в Швейцарии ? А сколько в Китае ? И чьи механические часы выберет для себя Андрей после ознакомления с этой информацией ?
а он точно умеет пользоваться? :)
+5
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+5
Предлагаю скинуться на мозги для Назарова.
+4
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+4
Назарова хорошо все таки отделали в нхл, башку , дак точно отбили напрочь, ну какой в узбекистане хоккей, даже если сам путин его там будет развивать. смешно.
+1
0
+1
Tashkent Gastarbiters vs Zimbabwe Lyons
Tibet Monachs vs Dubai Terrorists
Ждём
+1
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+1
Ответ Al Al
Tashkent Gastarbiters vs Zimbabwe Lyons Tibet Monachs vs Dubai Terrorists Ждём
zimbabwe trillionaires
+1
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Ага. Везде на матчах будут аншлаги )
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Таких друзей - под зад и назад.
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Да! А потом клуб в Монголии! Северной Корее! В Сьерра-Леоне и Гвинее… А в Гвинее капитаном назначат того, у кого длиннее … был же вроде нормальным адекватным человеком и тренером, Йозе Марино укусил!? Как стремительно прогрессирует заболевание
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Такой себе менеджер по продажам узбекских товаров этот назаров
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