Назаров о ЧМ: «Победа без участия России – неполноценная. Исключать сборную по политическим причинам – верх цинизма»
Андрей Назаров высказался об отсутствии России на ЧМ-2024.
В решающем матче Чехия обыграла Швейцарию со счетом 2:0.
Сборная России пропустила третий чемпионат мира подряд. В последний раз команда принимала участие в мировом первенстве в 2021 году.
«Победа сборной Чехии на чемпионате мира без участия сборной России не может быть полноценной.
Мы уже говорили, что исключать сборную по политическим причинам, не имеющим отношения к спорту, – верх цинизма», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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