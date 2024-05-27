Назаров о ЧМ: «Победа без участия России – неполноценная. Исключать сборную по политическим причинам – верх цинизма»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею Андрей Назаров КХЛ ЧМ по хоккею Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался об отсутствии России на ЧМ-2024.

В решающем матче Чехия обыграла Швейцарию со счетом 2:0.

Сборная России пропустила третий чемпионат мира подряд. В последний раз команда принимала участие в мировом первенстве в 2021 году.

«Победа сборной Чехии на чемпионате мира без участия сборной России не может быть полноценной.

Мы уже говорили, что исключать сборную по политическим причинам, не имеющим отношения к спорту, – верх цинизма», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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6 комментариев
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а чехам похер.они чепионы
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Ещё один отмороженный высказался.Тогда олимпиада где золото взяли точно не полноценная-сильнейших игроков не было.
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ну да мы же должны с канадцами играть в финале...
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Победа сборной Чехии на чемпионате мира без комментариев Назарова не может быть полноценной.
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