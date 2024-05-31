Назаров о словах президента Чехии про Россию на ЧМ: «Чехам пиво ударило в голову, начинают выдумывать. Он вытащил из чулана известную только ему историю. Политика в чистом виде»

Андрей Назаров отреагировал на слова президента Чехии о сборной России.

Ранее президент Чехии Петр Павел упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении: «Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м. Никакой политики: помните финал с Канадой – это неспортивное поведение».

«Чехи выиграли домашний чемпионат мира, на котором не было сборных России и . Видимо, ребята перепили пива, оно ударило им в голову. Сломали кубок, теперь начинают что-то выдумывать.

Слова чешского президента звучат по меньшей мере странно. Вспомнил какой-то давний 2015 год, вытащил из чулана известную только ему самому историю.

Очевидно, что чехов устраивает отсутствие на турнире одной из сильнейших сборных мира, просто они не хотят этого признавать. Политика в чистом виде, ничего нового.

Но мы все все равно знаем, что победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.