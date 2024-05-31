Назаров о словах президента Чехии про Россию на ЧМ: «Чехам пиво ударило в голову, начинают выдумывать. Он вытащил из чулана известную только ему историю. Политика в чистом виде»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Андрей Назаров ЧМ по хоккею Политика алкоголь и спорт Хоккей

Андрей Назаров отреагировал на слова президента Чехии о сборной России.

Ранее президент Чехии Петр Павел упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении: «Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м. Никакой политики: помните финал с Канадой – это неспортивное поведение».

«Чехи выиграли домашний чемпионат мира, на котором не было сборных России и Беларуси. Видимо, ребята перепили пива, оно ударило им в голову. Сломали кубок, теперь начинают что-то выдумывать.

Слова чешского президента звучат по меньшей мере странно. Вспомнил какой-то давний 2015 год, вытащил из чулана известную только ему самому историю.

Очевидно, что чехов устраивает отсутствие на турнире одной из сильнейших сборных мира, просто они не хотят этого признавать. Политика в чистом виде, ничего нового.

Но мы все все равно знаем, что победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Помнится как Назаров сам вытащил известную только ему историю про Панарина)
+8
-3
+5
За сломанный кубок нужно Чехов тоже отстранить от ЧМ.
0
0
0
Ответ furiking
Помнится как Назаров сам вытащил известную только ему историю про Панарина)
Ну вроде эту историю потом все подтвердили,а Артемий потом перестал интересоваться политикой и пару лет ходил с кнопочным телефоном
+4
-4
0
Ответ Strannix
Бред, единственный свидетель Миша Анисин, который это НЕ подтвердил.
Миша Анисин как раз все подтвердил, и пьянку и ночных копов в номере. А Артемий обещал всё прояснить, но слился.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий