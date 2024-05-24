Андрей Назаров: «Хоккей в Финляндии начал загибаться, как только в КХЛ перестали наигрывать их хоккеистов. Дальше – только хуже. Сами спилили дерево, от которого кормились»

Теги Сборная Финляндии по хоккею Андрей Назаров Йокерит КХЛ ЧМ по хоккею Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о поражении сборной Финляндии на ЧМ по хоккею.

Команда под руководством Юкки Ялонена уступила сборной Швеции (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2024.

Финская команда на втором чемпионате мира подряд завершила выступление в четвертьфинале.

«Финны быстро закончили свое выступление на чемпионате мира, с ходу вылетев из плей-офф.

Ничего удивительного в таком провале нет: как только в КХЛ перестали наигрывать финских хоккеистов, «Йокерит» покинул лигу, а на границе появился огромный забор, – хоккей в Финляндии начал загибаться.

И дальше, думаю, будет только хуже.

Финны сами спилили дерево, на котором долгое время сидели и от которого кормились. Они выстрелили себе в ногу, не подумав головой», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

23 комментария
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думаю Финам глубоко по###
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+13
Ну хорошо хоть Казахстан не пошел по этому маршруту и теперь будет играть в 1/2😁
+12
-1
+11
Ускорившийся Селянне в Сочах2014 показал, что такое провал.
+10
0
+10
последние удачные выступления финнов на чм.
2019 - 1 место (3 игрока из КХЛ)
2021 - 2 место (6 игроков из КХЛ)
2022 - 1 место (6 игроков из КХЛ)

Причем игроки в основном из Йокерита, финского клуба. Не понимаю, почему в России, такое значение в успехах сборной Финляндии придаётся КХЛ?
+10
-2
+8
Очередная чушь. Результат финнов никак не связаны с КХЛ. Барыс играет, что дальше? Казахстан такой уровень хоккея, что хуже не придумать.
+6
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+6
да на следующий год привезут побольше энхловцев и могут золото взять. это турнир рандомных составов , год на год там не приходится. системно то у них ничего не поменялось. игроки есть, тренеры есть, Виерумяки пыхтит себе
------
уровень топовых сборных настолько высок относительно других, что там о каких то переменах можно говорить на горизонте лет 10-15, а не 1-2 лет . вот развал СССР сильно повлиял на наш уровень да. но через два года после него сборная России смогла выиграть ЧМ. а уж потом пошла череда поражений. Это вообще ни о чем не говорит.
+6
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+5
Ответ suomi95
последние удачные выступления финнов на чм. 2019 - 1 место (3 игрока из КХЛ) 2021 - 2 место (6 игроков из КХЛ) 2022 - 1 место (6 игроков из КХЛ) Причем игроки в основном из Йокерита, финского клуба. Не понимаю, почему в России, такое значение в успехах сборной Финляндии придаётся КХЛ?
Такая установка)
+6
-2
+4
Я там, так для информации глянул, что мы последний раз в 2014 г. золото завоёвывали.
+4
-1
+3
Сборная Финляндия не то из-за чего нам стоит переживать
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+3
Натренировали так хорошо, что финский кхловский состав выносит нхловский российский. Следовательно, КХЛ сильнее НХЛ. Сильнее и точка!
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+3
По одному Ч.М судить нет смысла.
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Дайте деду таблетки
+4
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+1
ага. только в прошлом сезоне таппара выиграла лигу чемпионов)) так что хорошая попытка назаров, но нет ))
+1
0
+1
ждал этого комментария от Кожевникова))
+1
0
+1
Финляндия променяла российских туристов и российский рынок на НАТО.
Умом фины не блещют.
0
0
0
Финляндия променяла российских туристов и российский рынок на НАТО.
Умом фины не блещют.
0
0
0
Финляндия променяла российских туристов и российский рынок на НАТО.
Умом фины не блещют.
0
0
0
Финляндия променяла российских туристов и российский рынок на НАТО.
Умом фины не блещют.
0
0
0
Финляндия променяла российских туристов и российский рынок на НАТО.
Умом фины не блещют.
0
0
0
Финляндия променяла российских туристов и российский рынок на НАТО.
Умом фины не блещют.
0
0
0
Ответ suomi95
последние удачные выступления финнов на чм. 2019 - 1 место (3 игрока из КХЛ) 2021 - 2 место (6 игроков из КХЛ) 2022 - 1 место (6 игроков из КХЛ) Причем игроки в основном из Йокерита, финского клуба. Не понимаю, почему в России, такое значение в успехах сборной Финляндии придаётся КХЛ?
Реально не понимаешь?)
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Ответ Булат Шаймуратов
ждал этого комментария от Кожевникова))
Кожевников о ЧМ-2024: «Не смотрел ни одной игры и не хочу. Без России неинтересно следить за турниром. Полуфиналы и финал посмотрю, возможно»
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