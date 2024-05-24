Андрей Назаров: «Хоккей в Финляндии начал загибаться, как только в КХЛ перестали наигрывать их хоккеистов. Дальше – только хуже. Сами спилили дерево, от которого кормились»
Андрей Назаров высказался о поражении сборной Финляндии на ЧМ по хоккею.
Команда под руководством Юкки Ялонена уступила сборной Швеции (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2024.
Финская команда на втором чемпионате мира подряд завершила выступление в четвертьфинале.
«Финны быстро закончили свое выступление на чемпионате мира, с ходу вылетев из плей-офф.
Ничего удивительного в таком провале нет: как только в КХЛ перестали наигрывать финских хоккеистов, «Йокерит» покинул лигу, а на границе появился огромный забор, – хоккей в Финляндии начал загибаться.
И дальше, думаю, будет только хуже.
Финны сами спилили дерево, на котором долгое время сидели и от которого кормились. Они выстрелили себе в ногу, не подумав головой», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
2019 - 1 место (3 игрока из КХЛ)
2021 - 2 место (6 игроков из КХЛ)
2022 - 1 место (6 игроков из КХЛ)
Причем игроки в основном из Йокерита, финского клуба. Не понимаю, почему в России, такое значение в успехах сборной Финляндии придаётся КХЛ?
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уровень топовых сборных настолько высок относительно других, что там о каких то переменах можно говорить на горизонте лет 10-15, а не 1-2 лет . вот развал СССР сильно повлиял на наш уровень да. но через два года после него сборная России смогла выиграть ЧМ. а уж потом пошла череда поражений. Это вообще ни о чем не говорит.
Умом фины не блещют.
Умом фины не блещют.
Умом фины не блещют.
Умом фины не блещют.
Умом фины не блещют.
Умом фины не блещют.