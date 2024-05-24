Андрей Назаров: «Хоккей в Финляндии начал загибаться, как только в КХЛ перестали наигрывать их хоккеистов. Дальше – только хуже. Сами спилили дерево, от которого кормились»

Андрей Назаров высказался о поражении сборной Финляндии на ЧМ по хоккею.

Команда под руководством Юкки Ялонена уступила сборной Швеции (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2024.

Финская команда на втором чемпионате мира подряд завершила выступление в четвертьфинале.

«Финны быстро закончили свое выступление на чемпионате мира, с ходу вылетев из плей-офф.

Ничего удивительного в таком провале нет: как только в КХЛ перестали наигрывать финских хоккеистов, « » покинул лигу, а на границе появился огромный забор, – хоккей в Финляндии начал загибаться.

И дальше, думаю, будет только хуже.

Финны сами спилили дерево, на котором долгое время сидели и от которого кормились. Они выстрелили себе в ногу, не подумав головой», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.